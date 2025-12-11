Language
    प्रयागराज में बनेगा सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल, मरीजों को आधुनिक इलाज के साथ MRI की सुविधा भी मिलेगी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 03:03 PM (IST)

    प्रयागराज के नैनी में जनवरी 2026 से सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल का निर्माण शुरू होगा, जिसमें लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ढाई वर्ष में बनकर तैयार हो ...और पढ़ें

    प्रयागराज नगर निगम नैनी में सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल बनाएगा, MRI के साथ हार्ट व किडनी के मरीजों को इलाज की सुविधा मिलेगी। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर में सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल का निर्माण जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाएगा। निर्माण पूरा करने में ढाई वर्ष का समय लगेगा। बनने के छह माह बाद हास्पिटल में आपरेशन की सुविधा मरीजों को मिलने लगेगी। नैनी में बनने वाले सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल के लिए देश की नामचीन संस्थाओं ने इच्छा व्यक्त की है। 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से हास्पिटल का निर्माण किया जाएगा।

    नगर निगम चार मंजिल अस्पताल बनाएगा

    नगर निगम नैनी में साढे तीन एकड़ में चार मंजिल का हास्पिटल बनाएगा। यहां मरीजों की सुविधा के लिए एमआरआइ, कार्डियोलाजी, नेफ्रोलाजी, न्यूरोलाजी, गैस्ट्रोलाजी समेत अन्य यूनिटें स्थापित की जाएंगी। मरीजों को इलाज के लिए बाहर के जिलों में नहीं जाना पड़ेगा।

    दिल्ली में हुई बैठक में तैयारी हो चुकी है 

    नगर आयुक्त साईं तेजा ने बताया कि हास्पिटल का निर्माण कौन सी संस्था करेगी, इस पर निर्णय जनवरी के पहले सप्ताह में हो जाएगा। संस्था का चयन होने के बाद निर्माण तेजी से पूरा कराया जाएगा। सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल के निर्माण और इसके संचालन को लेकर नौ सितंबर को दिल्ली में बैठक हो चुकी है।

    दिल्ली,चेन्नई, लखनऊ, मुंबई के चिकित्सक शामिल हुए

    नगर आयुक्त की मौजूदगी में हुई बैठक में अलग-अलग राज्यों से 20 कंपनियों के साथ दिल्ली में हो चुकी है। बैठक में दिल्ली,नोएडा,चेन्नई, लखनऊ, मुंबई के चिकित्सक व कंपनियों के पदाधिकारी शामिल हुए थे।

