Magh Mela 2026 : बिजली, पानी और न ही सड़क तो शिविर कैसे लगाएं संत? संगम की रेती पर अगले माह से माघ मेला, तैयारियां अधूरी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 माघ मेला में खुद को बेहद अनुभवी और तेज-तर्रार मानने वाले अधिकारियों के होने के बावजूद तैयारियां तेजी नहीं पकड़ पा रही हैं। अभी तैयारी आधी भी पूरी नहीं हो सकी है। यही हाल रहा तो मेला प्रशासन की ओर से निर्धारित 15 दिसंबर की डेडलाइन तक 60 प्रतिशत तक काम पूरे नहीं हो सकेंगे।

तीन जनवरी 2021 से शुरू होगा माघ मेला Magh Mela 2026 तीन जनवरी 2026 से शुरू होने वाले माघ मेला में 30-31 दिसंबर से ही कल्पवासी आने लगते हैं, क्योंकि तीन-चार दिन उन्हें अपने शिविर को व्यवस्थित करने में लग जाते हैं। इसी तरह संत और पहले से आ जाते हैं, क्योंकि उनके बड़े शिविर बनते हैं जिसके लिए 15 से 20 दिन लग जाते हैं।

इस बार मेला का काम पिछड़ गया है Magh Mela 2026 माघ मेला में कुछ अधिकारी तो वर्षों पुराने हैं। कर्मचारी भी दशकों से तैनात हैं। कई कर्मचारी सेवानिवृत्त के बाद भी काम कर रहे हैं। बावजूद इसके मेला का इस बार भी काम पिछड़ गया है। ये अधिकारी हर बार कोई न कोई बहाना तलाश लेते हैं। इस बार बाढ़ के पानी का ही बहाना बना रहे हैं। बहानेबाजी के चलते ही इस दफा भी मेला का कार्य सबसे लेट हुआ है।

सेक्टरों में कितने हुए कार्य? Magh Mela 2026 सेक्टर चार, पांच व छह में तो अभी 30-35 प्रतिशत भी का नहीं हो सका है। महावीर मार्ग, काली मार्ग, अक्षयवट मार्ग बन ही नहीं सका है, गाटा मार्गों की तो दूर की बात है। अभी लोअर संगम मार्ग भी नहीं बन सका है। सेक्टर एक और दो में संगम अपर मार्ग की जमीन का चिन्हांकन भी नहीं हो सका है। कमोवेश यही हाल बिजली और पानी का है।

कई सेक्टरों में बिजली पोल ही नहीं लगाए गए Magh Mela 2026 अभी कई सेक्टरों में बिजली के पोल जमीन पर पड़े हैं। अब उनके लिए गड्ढा खोदा जाएगा तो कहीं जाकर पोल लगाए जा सकेंगे और फिर उन पर तार दौड़ाया जाएगा, जिसके बाद एलईडी फिटिंग होगी, तब जाकर बिजली जल सकेगी। जहां पर पोल लगाए जा चुके हैं वहां पर तार नहीं दौड़ाया जा सका है। जल निगम की पाइप लाइन बिछाने की गति भी बेहद धीमी है।