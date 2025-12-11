Language
    UP Roadways Driver Recruitment : 8वीं पास युवाओं के लिए रोडवेज चालक बनने का सुनहरा मौका, घर के पास लगेगा भर्ती मेला

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 12:50 PM (IST)

    UP Roadways Driver Recruitment उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (उप्र रोडवेज) 250 संविदा चालकों की भर्ती के लिए शिविर लगाने जा रहा है। 8वीं पास युव ...और पढ़ें

    UP Roadways Driver Recruitment अपने नजदीकी भर्ती शिविर में रोडवेज चालक के 250 पदों के लिए युवा आवेदन कर सकते हैं। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। UP Roadways Driver Recruitment अगर आप बस चलाने का शौक रखते हैं और परिवहन निगम में नौकरी का सपना देख रहे तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (उप्र रोडवेज) ने 250 संविदा चालकों की भर्ती के लिए खास शिविर लगाने का फैसला किया है। खास बात यह है कि ये कैंप शहर से दूर ग्रामीण इलाकों में ही लगाए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को घर के पास ही मौका मिल सके।

    टेस्ट में पास होने वाले कानपुर ट्रेनिग को भेजे जाएंगे 

    UP Roadways Driver Recruitment 20 दिसंबर से शुरू हो रहे इस भर्ती मेले में आवेदन, दस्तावेज जांच और ड्राइविंग टेस्ट सब कुछ एक ही दिन, एक ही जगह हो जाएगा। जो युवा टेस्ट में पास हो जाएंगे, उन्हें सीधे कानपुर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग पूरी होते ही नियुक्ति पत्र हाथ में!

    योग्यता इतनी आसान कि हर किसी को मौका

    - पढ़ाई : सिर्फ 8वीं पास
    - उम्र : न्यूनतम 23 साल 6 महीने, अधिकतम 58 साल
    - लाइसेंस : कम से कम दो साल पुराना भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी
    - अन्य दस्तावेज : आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र (छह महीने से नया), पासपोर्ट साइज फोटो, सभी प्रमाण-पत्रों की फोटो कॉपी और मूल प्रतियां साथ लाएं

    आवेदन से लेकर ड्राइविंग टेस्ट तक सब कुछ मौके पर ही होगा

    UP Roadways Driver Recruitment क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार वर्मा ने बताया, हमारा उद्देश्य है कि दूरदराज के गांवों के हुनरमंद ड्राइवरों तक नौकरी का मौका पहुंचे। इसलिए हम खुद उनके इलाके में जा रहे हैं। आवेदन से लेकर ड्राइविंग टेस्ट तक सब कुछ मौके पर ही होगा। किसी को लंबी लाइन या चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।”

    कहां-कब लगेगा भर्ती कैंप? 

    20 दिसंबर (शुक्रवार)

    - जारी बस स्टेशन, जारी


    21 दिसंबर (शनिवार)

    - बद्री प्रसाद तिवारी इंटर कॉलेज, मेजा रोड
    - बस स्टेशन, सराय अकिल
    - कुंडा बस स्टेशन, कुंडा

    22 दिसंबर (रविवार)

    - मंझनपुर डिपो कार्यशाला
    - झूंसी कार्यशाला, प्रयागराज
    - लालगंज बस स्टेशन

    23 दिसंबर (सोमवार)

    - फूलपुर ब्लाक के बगल, फूलपुर
    - बस स्टेशन पट्टी, प्रतापगढ़

    24 दिसंबर (मंगलवार)

    - बादशाहपुर डिपो कार्यशाला
    - प्रतापगढ़ डिपो कार्यशाला
    - मड़िहान बस स्टेशन, मिर्जापुर

    26 दिसंबर (गुरुवार)

    - मीरजापुर डिपो कार्यशाला

    सुबह 10 बजे से शुरू होगा चालक भर्ती मेला

    UP Roadways Driver Recruitment सभी जगहों पर कैंप सुबह 10 बजे से शुरू होगा और जब तक उम्मीदवार आते रहेंगे, तब तक चलेगा। अधिकारियों का कहना है कि पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर ही टेस्ट होगा, इसलिए जितनी जल्दी पहुंचेंगे, उतनी जल्दी काम निपटेगा। 

    ग्रामीण युवाओं में उत्साह

    UP Roadways Driver Recruitment ग्रामीण युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। जारी के रहने वाले संदीप यादव कहते हैं, पहले तो लखनऊ या कानपुर जाना पड़ता था, अब घर से एक किलोमीटर पर ही मौका मिल रहा है। लाइसेंस भी तीन साल पुराना है, बस कल सुबह सबसे पहले पहुंचूंगा। फूलपुर के रवि पटेल ने बताया, 8वीं के बाद बस ड्राइविंग सीखी थी। कई साल से प्राइवेट बस चलाता हूं। अब रोडवेज की यूनिफार्म पहनने का सपना पूरा होने वाला है।

    रिश्वत व सिफारिश नहीं, घर के पास नौकरी मिलेगी 

    रोडवेज अधिकारियों ने कहा है कि कोई बिचौलिया या दलाल काम नहीं करेगा। सीधे उम्मीदवार खुद आएं, खुद आवेदन दें और खुद गाड़ी चलाकर दिखाएं। कोई रिश्वत या सिफारिश नहीं चलेगी। तो देर किस बात की? अपना हैवी लाइसेंस, आठवीं की मार्कशीट, आधार, जाति प्रमाणपत्र और फोटो लेकर नजदीकी कैंप में जरूर पहुंचें। हो सकता है 2025 का नया साल आपके लिए सरकारी ड्राइवर की नौकरी लेकर आए, वह भी घर के पास।