SIR in UP : नए वोटरों के लिए गणना पत्रक नहीं, सिर्फ भरना होगा फार्म- 6, यह फार्म बीएलओ या बूथ पर मिलेगा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। SIR in UP यदि आप भी 18 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं तो गणना पत्रक नहीं भरना होगा, बल्कि इसके लिए फार्म संख्या छह को भरा जाना है। ये फार्म बीएलओ के पास या बूथ पर मिल जाएगा। आनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।

नाम-पता व जन्मतिथि में संशोधन को भरें फार्म- आठ SIR in UP इसी तरह मृतक अथवा दो स्थानों की मतदाता सूची में नाम होने पर फार्म संख्या सात भरकर नाम को डिलिट कराया जा सकता है। शिफ्ट होने पर फार्म संख्या आठ भरना है, जिसमें नाम सुधार, पता संशोधन व जन्मतिथि में सुधार कर सकते हैं। मतदाता बने रहने के लिए गणना पत्र भरकर शीघ्र जमा करें, जिससे उसे समय पर डिजिटाइज किया जा सके।

जिले में 470 थर्ड जेंडर हैं SIR in UP जनपद में कुल 46 लाख 92 हजार 860 मतदाता हैं, जिसमें 25 लाख 42 हजार 506 पुरुष व 21 लाख 49 हजार 884 महिला हैं। इसके अलावा 470 थर्ड जेंडर हैं। जिले के सभी 12 विधानसभा क्षेत्रों में 4731 बूथों पर इतने ही बीएलओ तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 484 सुपरवाइजर और 84 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

सवा दो लाख लोगों के दो स्थानों पर नाम SIR in UP मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में कई तरह के आंकड़े सामने आए हैं। एक तो यह कि 10 लाख 75 हजार के करीब ऐसे लोगों के नाम भी जुड़े हैं, जो एएसडी वोटर की श्रेणी में हैं। एएसडी माने अबसेंट, शिफ्टेड, डेड व डुप्लीकेट हैं। दो लाख 30 हजार से ज्यादा मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम शहर के साथ ही देहात की भी मतदाता सूची में भी हैं, जो एक स्थान का फार्म नहीं जमा कर रहे हैं।

एएसडी श्रेणी के मतदाताओं का फिर से सत्यापन होगा मंगलवार रात तक जनपद में लगभग 96 प्रतिशत गणना फार्म डिजिटाइज हो गए। शेष चार प्रतिशत फार्म को डिजिटाइज करने के लिए बुधवार के बाद गुरुवार को महाअभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही एएसडी श्रेणी के मतदाताओं का फिर से सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए विधानसभावार एडीएम तथा एसीएम और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को लगाया गया है।

सत्यापन का होगा कार्य बूथों पर राजनैतिक दलों के नियुक्त प्रतिनिधि तथा उनके बूथ लेबल एजेंट के साथ सत्यापन का कार्य होगा। इसमें गलतीवश कोई एएसडी श्रेणी में आ गया है तो उसके नाम को रोलबैक किया जाएगा। अब तक 10 लाख 75 हजार एएसडी वोटर मिले है। जनपद में 4692860 लोगों के नाम मौजूदा मतदाता सूची में हैं। अब तक 44 लाख से ज्यादा फार्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं।