गुर्गे सक्रिय हुए तो उन्हें वहीं गाड़ा जाएगा जहां अतीक गड़ा है... गुर्गों को यह चेतावनी UP के पूर्व मंत्री ने प्रयागराज में दी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर पश्चिमी के विधायक व पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने माफिया अतीक अहमद के गुर्गों के फिर सक्रिय होने के संदर्भ में कहा, यदि ऐसा दुस्साहस किसी ने किया तो उन्हें वहीं गाड़ा जाएगा जहां पर अतीक अहमद को गाड़ा गया है। शायद हत्यारोपी भूल गए कि अतीक और अशरफ का क्या हाल हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिवारीजनों से मिलकर जताई शोक संवेदना रविवार को रवींद्र पासी उर्फ मुन्नू के परिवारीजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। 21 अक्टूबर को रवींद्र की हत्या कर दी गई थी। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घटना से अवगत कराया गया है।

रवींद्र के हत्यारों का बुरा हस्र होगा पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि बरेली में भी खास समुदाय के लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया था। वहां पर सरकार ने क्या हाल किया, लोग देख रहे हैं। रवींद्र की हत्या करने वालों का उससे भी बुरा हस्र होगा।

अखिलेश व राहुल के नहीं आने का कारण बताया मुन्नू की हत्या के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नहीं आने के सवाल पर पूर्व मंत्री ने कहा, दोनों नेता सिर्फ इसलिए नहीं आए क्योंकि आरोपित उनके वोट बैंक हैं। जब रायबरेली और हाथरस की घटना होती है तो राहुल और प्रियंका पालिटिकल टूरिज्म के लिए आते हैं।