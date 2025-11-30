संगम नगरी में प्रलोभन देकर मतांतरण कराने के मामले में 4 लोगों पर FIR, दो गिरफ्तार, विहिप कार्यकर्ताओं ने किया था प्रदर्शन
प्रयागराज के म्योराबाद में चंगाई सभा के दौरान प्रलोभन देकर मतांतरण कराने के आरोप में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और दो को गिरफ्तार किया है। विहिप कार्यकर्ताओं ने इस घटना का विरोध किया था। आरोप है कि कार्यक्रम में लोगों को प्रलोभन देकर मतांतरण के लिए उकसाया जा रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर स्थित म्योराबाद चर्च के समीप शनिवार दोपहर एक मकान में चंगाई सभा के दौरान प्रलोभन देकर मतांतरण कराने के आरोप में कैंट थाने में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। विहिप के कार्यकर्ता अमित मिश्रा की तहरीर पर रविवार सुबह एफआइआर लिखी गई। पुलिस ने दो को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि दो की तलाश कर रही है।
विहिप कार्यकर्ताओं से लोगों ने किया था विवाद
म्योराबाद चर्च के समीप एक मकान में लंबे समय से काफी लोगों का आना-जाना देख कई विहिप कार्यकर्ता शनिवार दोपहर यहां पहुंचे। इसमें अमित मिश्रा, शुभम कुशवाहा, विजय पांडे आदि थे। अचानक विहिप कार्यकर्ताओं व मकान में मौजूद लोगों के बीच विवाद होने लगा, जिस पर हंगामा मच गया।
मतांतरण के लिए प्रलोभन दिया जा रहा था
कार्यकर्ताओं ने मकान में चंगाई सभा का आयोजन कर मतांतरण का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची कैंट पुलिस ने जैसे-तैसे स्थिति को संभालते हुए यह चल रहे कार्यक्रम को बंद कराया। हीवेट रोड के रहने वाले विहिप कार्यकर्ता अमित मिश्रा ने कैंट थाने में तहरीर दी। आरोप लगाया कि यहां कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को मतांतरण के लिए तमाम तरीके का प्रलोभन दिया जा रहा था।
विहिप कार्यकर्ता का गला गमछे से गला कसने का आरोप
वह भी इस भीड़ में मौजूद थे और जब उन्होंने यह बातें सुनीं तो विरोध किया, जिस पर पीटर राजू, जस्सी राजू, अनिल थामस व सुषम्मा ने उन्हें अपशब्द कहते हुए जान से मारने की नीयत से गमछे से गला कस दिया। साथी कार्यकर्ताओं ने उन्हें बचाया। पुलिस ने जांच के बाद मुकदमा दर्ज करने की बात कही।
जस्सी राजू व सुषमा फरार हैं
रविवार सुबह कैंट थाने में पीटर राजू, जस्सी राजू, अनिल थामस व सुषम्मा के खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने पीटर राजू व अनिल थामस को गिरफ्तार कर लिया, जबकि जस्सी राजू व सुषम्मा हाथ नहीं लगे। दोनों की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है। कैंट थाना प्रभारी सुनील कुमार का कहना है कि चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो को गिरफ्तार कर लिया गया है।
