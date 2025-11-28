कैंसर पीड़ित की अपनी जान बचाने की जुगत अधूरी, मौत ने जकड़ा, बीएचयू जाते समय बेटे संग सड़क हादसे के हुए शिकार

संसू,जागरण, नवाबगंज (प्रयागराज)। श्याम सिंह यादव प्रयागराज के जाने-माने सिविल परीक्षा की प्रतिभागियों को तैयारी कराने वाले शिक्षक रहे हैं। उन्होंने वर्षों तक छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई। उनके पढ़ाए हुए अनेक छात्र आज बड़े-बड़े पदों पर कार्यरत हैं।

कैंसर की रुटीन जांच को बेटे संग वाराणसी जा रहे थे श्याम कृष्ण यादव निवासी तौकलपुर खरगापुर की शुक्रवार सुबह सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वह बेटे डॉ. अनुराग यादव के साथ कार से वाराणसी कैंसर की रूटीन जांच कराने जा रहे थे। मीरजापुर जनपद के पास हाइवे पर कोहरे के चलते दो लोगों को बचाने के प्रयास में उनकी कार खड़े ट्रेलर में घुस गई। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना गांव में मिली तो घर में कोहराम मच गया। उनकी पत्नी विमला देवी व बच्चों का रो-रो कर बुरा हाल है। रिश्तेदारों और ग्रामीणों की भारी भीड़ उनके आवास पर जमा हो गई। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

रास्ते में हो गया हादसा बताया जाता है कि श्याम कृष्ण यादव पिछले करीब दो वर्षों से मुंह के कैंसर से पीड़ित थे। पहले उनका इलाज टाटा मेमोरियल मुंबई में चल रहा था। करीब छह माह पूर्व हालत गंभीर होने पर उन्हें बनारस रेफर कर दिया गया था, जहां उनका नियमित उपचार व जांच होती थी। शुक्रवार को भी निर्धारित तिथि के अनुसार उन्हें जांच के लिए ले जाया जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया।

पहले शहर फिर गांव में पढ़ाते थे छात्रों को श्याम कृष्ण यादव पुत्र बाबूलाल यादव शहर के कटरा में कोचिंग पढ़ाते थे। कोविड के बाद कोचिंग बंद हो गई तो घर पर ही इसे चलाने लगे थे। दो वर्ष पूर्व से वह मुंह कैंसर से पीड़ित हो गए और उनका इलाज बांबे में टाटा हास्पिटल में चल रहा था। पिछले छ: माह से वह बनारस के बीएचयू में इलाज के लिए जाया करते थे। शुक्रवार सुबह वह जांच कराने बेटे संग वनारस जा रहे थे।