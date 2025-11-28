Language
    कैंसर पीड़ित की अपनी जान बचाने की जुगत अधूरी, मौत ने जकड़ा, बीएचयू जाते समय बेटे संग सड़क हादसे के हुए शिकार

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 05:47 PM (IST)

    प्रयागराज के जाने-माने सिविल सेवा परीक्षा शिक्षक श्याम सिंह यादव का निधन हो गया। वह कैंसर से पीड़ित थे और बेटे के साथ वाराणसी इलाज के लिए जा रहे थे तभी सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। श्याम सिंह यादव पहले कटरा में कोचिंग पढ़ाते थे। उनके निधन से परिवार और छात्रों में शोक की लहर है।  

    पिता-पुत्र की बीएचयू जाते समय दर्दनाक मौत के बाद प्रयागराज के नवाबगंज स्थित  तौकलपुर खरगापुर स्थित घर पर शोकाकुल महिलाएं।

    संसू,जागरण, नवाबगंज (प्रयागराज)। श्याम सिंह यादव प्रयागराज के जाने-माने सिविल परीक्षा की प्रतिभागियों को तैयारी कराने वाले शिक्षक रहे हैं। उन्होंने वर्षों तक छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई। उनके पढ़ाए हुए अनेक छात्र आज बड़े-बड़े पदों पर कार्यरत हैं।

    कैंसर की रुटीन जांच को बेटे संग वाराणसी जा रहे थे 

    श्याम कृष्ण यादव निवासी तौकलपुर खरगापुर की शुक्रवार सुबह सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वह बेटे डॉ. अनुराग यादव के साथ कार से वाराणसी कैंसर की रूटीन जांच कराने जा रहे थे। मीरजापुर जनपद के पास हाइवे पर कोहरे के चलते दो लोगों को बचाने के प्रयास में उनकी कार खड़े ट्रेलर में घुस गई।  हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना गांव में मिली तो घर में कोहराम मच गया। उनकी पत्नी विमला देवी व बच्चों का रो-रो कर बुरा हाल है। रिश्तेदारों और ग्रामीणों की भारी भीड़ उनके आवास पर जमा हो गई। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। 

    shyam krishna file photo

    रास्ते में हो गया हादसा 

    बताया जाता है कि श्याम कृष्ण यादव पिछले करीब दो वर्षों से मुंह के कैंसर से पीड़ित थे। पहले उनका इलाज टाटा मेमोरियल मुंबई में चल रहा था। करीब छह माह पूर्व हालत गंभीर होने पर उन्हें बनारस रेफर कर दिया गया था, जहां उनका नियमित उपचार व जांच होती थी। शुक्रवार को भी निर्धारित तिथि के अनुसार उन्हें जांच के लिए ले जाया जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया।  

    anurag file photo

    पहले शहर फिर गांव में पढ़ाते थे छात्रों को 

    श्याम कृष्ण यादव पुत्र बाबूलाल यादव शहर के कटरा में कोचिंग पढ़ाते थे। कोविड के बाद कोचिंग बंद हो गई तो घर पर ही इसे चलाने लगे थे। दो वर्ष पूर्व से वह मुंह कैंसर से पीड़ित हो गए और उनका इलाज बांबे में टाटा हास्पिटल में चल रहा था। पिछले छ: माह से वह बनारस के बीएचयू में इलाज के लिए जाया करते थे। शुक्रवार सुबह वह जांच कराने बेटे संग वनारस जा रहे थे।

    डॉ. अनुराग की दो बेटियां हैं

    उनके बेटे डॉ. अनुराग की दो बेटियां अव्या 10 वर्ष व अन्या 8 वर्ष हैं। बताया जाता है कि अनुराग होम्योपैथी के डॉक्टर थे। तेलियरगंज में रहकर प्रैक्टिस करते थे। छोटा बेटा अभिनव यादव मुंबई में सीबीआइ में इंस्पेक्टर पद पर तैनात है, श्याम कृष्ण की दो लड़कियां है। बड़ी लड़की शिप्रा यादव जो मऊ आइमा से जिला पंचायत सदस्य हैं, जबकि दूसरी लड़की क्षिप्रा यादव ग्रहणी है। सभी लड़कियों को शादी हो चुकी है।

