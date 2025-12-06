प्रयागराज-अयोध्या हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, तीन घंटे तक ट्रक की केबिन में फंसा रहा चालक, गई जान
संसू ,जागरण, हरिसेनगंज (प्रयागराज)। चार दिन से हाईवे पर खड़ा दुर्घटना में क्षतिग्रस्त ट्रक में पीछे से दूसरे ट्रक चालक ने जोरदार टक्कर मार दिया। चालक केबिन में फंस गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला और सीएचसी मऊआइमा भिजवाया। जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देख उसे स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
हरिसेनगंज बाजार के निकट हादसा
प्रयागराज-अयोध्या हाईवे पर स्थित हरिसेनगंज बाजार के निकट सकरामऊ गांव के पास देर रात करीब 2:30 बजे चार दिन पहले हुई दुर्घटना के बाद हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से गिट्टी लादकर जा रहा दूसरे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दिया। चालक केबिन में फंस गया। ग्रामीणों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी और चालक को निकालने की कोशिश करने लगे।
केबिन काटकर चालक को बाहर निकाला गया
हादसे के कुछ ही देर में पुलिस पहुंची। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद केबिन काटकर 23 वर्षीय चालक विशाल कुमार पांडेय निवासी कुर्दा पंडित का पूरा जिला बस्ती को बाहर निकाला गया। वह गंभीर रूप से घायल था। उसे सीएचसी मऊआइमा भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देख एसआरएन अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मऊआइमा पुलिस का कहना है कि मृतक के घरवालों को सूचना दे दी गई है।
वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, साथी घायल
नैनी प्रतिनिधि के अनुसार आइटीआई कंपनी के समीप रात में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
नैनी के आइटीआइ कंपनी के निकट हादसा
औद्योगिक क्षेत्र थाना के मवैया निवासी 25 वर्षीय राजा निषाद गुरुवार की देर रात अपने साथी राजा बाबू पटेल पुत्र लाल बाबू पटेल के साथ बाइक से घर आ रहे थे। आइटीआइ कंपनी के पास एक गेस्ट हाउस के सामने किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। दोनों को पुलिस ने एसआरएन अस्पताल भिजवाया। जहां राजा निषाद की मौत हो गई। जबकि उसके साथी का इलाज चल रहा है। मामले में पुलिस ने मृतक के भाई संग्राम निषाद की तहरीर पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
