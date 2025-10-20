Diwali 2025 : एक ऐसी सब्जी जो दीवाली पर जरूर खाई जाती है, परंपरा का निर्वहन या फिर वैज्ञानिक कारण?

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Diwali 2025 ऐसी सब्जी जिसकी मांग दीपावली पर अधिक होती है। हर घर में इसकी सब्जी जरूर बनती है। तमाम पकवान के साथ ही लोग इसका भी स्वाद लेते हैं। बेजोड़ स्वाद से भरी इस सब्जी को दीवाली में खरीदने की होड़ मची रहती है।

सूरन की दीवाली पर अधिक मांग, परंपरा में है शामिल यह सब्जी है सूरन। जी हां दीवाली पर इसकी अधिक डिमांड की वजह यह है कि इसकी सब्‍जी बनाने की प्राचीनकाल से परंपरा चली आ रही है, जो निरंतर जारी है। कहते हैं कि दीपावली पर सूरन की सब्जी नहीं खाई तो मानो कुछ नहीं खाया।

सूरन में औषधीय तत्व पाए जाते हैं सूरन की सब्जी की खास बात यह है कि इसमें औषधीय तत्व शामिल हैं। यह कई गंभीर बीमारियों के लिए काफी लाभकारी है। विशेषज्ञों की मानें तो डायबिटीज, कैंसर, वजन कम करने के लिए, मस्तिष्क आदि बीमारी। डाक्टरों का भी मानना है कि सूरन के अन्य लाभ भी हैं। इस मौसम में पाचन संबंधी समस्या को दूर करने में भी सूरन का उपयोग लाभकारी होता है।

80 से 100 रुपये प्रति किग्रा बिका सूरन दीपावली पर सूरन की सब्जी हर घर में बनाने की परंपरा है। यही वजह है कि दीपावली पर सूरन अन्य सब्जियों पर भारी पड़ी। 80-100 रुपये किलाे तक सूरन बिका। कौड़िहार के किसान सुरेश यादव, मनोज कुमार, मुलायम ने बताया कि सूरन की खेती जमीन के भीतर होती है। यह काफी लाभप्रद है। इसमें कई तरह के औषधीय तत्व भी रहते हैं।

मार्च-अर्पेल में होती है बोआई एक बीघे में सूरन की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। इसकी खेती में बहुत समय भी नहीं लगता है। मार्च-अप्रैल में इसकी बोआई की जाती है और पांच-छह माह में यह तैयार हो जाता है। अक्टूबर माह के शुरुआती सप्ताह में ही इसकी खोदाई शुरू हो जाती है। इसकी खेती में अधिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। इसके न सूखने और न खराब होने का भय रहता है।