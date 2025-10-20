दीवाली पर प्रयागराज में ताश के पत्तों पर लग रही बाजी, होटल के कमरे से लेकर फार्म हाउस तक जुआरियों ने बिछाई फड़

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दीवाली पर ताश के पत्तों पर जीत की बाजी लगाने का पुराना शगल रहा है। इस दीवाली भी शहर से लेकर कस्बे तक में जुआ हो रहा, जहां बड़ी-बड़ी फड़ बिछ रही और लाखों का दांव लग रहा है। होटल के कमरे से लेकर फार्म हाउस और किराए के कमरे में जुआरियों की भीड़ जुट रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने बिछाया जाल जगह-जगह जुआ खेले जाने की भनक लगने पर पुलिस ने भी जुआरियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाते हुए जाल बिछा दिया है। पुराने सटोरियों और जुआरियों के नंबर भी सर्विलांस पर लगाते हुए उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

जुआड़ियों ने होटल के कमरे भी बुक किए गए सूत्रों का कहना है कि शहर के कुख्यात जुआड़ी और सटोरियों ने सिविल लाइंस, खुल्दाबाद, कैंट और कोतवाली क्षेत्र के कुछ होटल में कमरे बुक कर लिए हैं। यहां शाम होते ही खेल शुरू हो जाता है। पुलिस पर नजर रखने के लिए कुछ लोग होटल के आसपास मौजूद रहते हैं, ताकि किसी तरह की आहट होने पर जुआरियों तक खबर पहुंचाई जा सके।

जिले की सीमा पर फार्म मुफीद ठिकाना जुआरियों के एक गुट ने प्रयागराज-कौशांबी सीमा के पास स्थित फार्म हाउस को मुफीद ठिकाना बनाया है। वहां पर ‘पुराने खिलाड़ी’ भी लगा रहे हैं लाखों रुपये का दांव लगा रहे हैं। इसके साथ ही मुट्ठीगंज, नुरुल्लाह रोड, करेली, कीडगंज, कटरा, तेलियरगंज, राजापुर, दारागंज, चकिया और झलवा समेत कुछ स्थान पर किराए के कमरे में भी जुआ चल रहा है।

गिरफ्तारी को पुलिस टीम सक्रिय इन स्थानों पर कुछ स्थानीय लोगों के साथ बाहरी युवक भी आकर ताश के पत्ते फेंट रहे हैं। कहा गया है कि जुआरियों, सटोरियों के बारे में जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने अलग से टीम बनाते हुए गिरफ्तारी के लिए लगा दिया है।

... तो पुलिस की मिलीभगत से चल रहा खेल सूत्रों का कहना है कि कुछ स्थानों पर कतिपय पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से भी बड़ा खेल चल रहा है। एसओजी को जुआरियों, सटोरियों, उनके ठिकानों की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे पुलिस व जुआरियों के बीच सांठगांठ के संकेत मिल रहे हैं।

नाल वसूली जा रही यह भी बताया गया है कि क्राइम ब्रांच में तैनात रहे कई सिपाही जिनकी पोस्टिंग इन दिनों दूसरे जिले में है, वह भी आकर यहां फड़ सजा रहे हैं। जुआरियों, सटोरियों के बीच उनकी अच्छी पकड़ है, जिसकी वजह से नाल वसूल कर रहे हैं। कई बार वह भी दांव लगाते हैं।

सगे भाइयों को गिरफ्तार कर भेजा जेल अतरसुइया के ककरहा घाट और गुरुद्वारे के पास जुआ का सबसे बड़ा अड्डा संचालित करने वाले कुंवरजी निषाद के भाई सचिन व गप्पी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन अड़डे पर फड़ बंद नहीं हुई है। कुंवरजी निषाद के खिलाफ कई महीना पहले भी मुकदमा लिखा गया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई।

ये भी जुआ खेलते पकड़े गए, निजी मुचलके पर छोड़ा इसी तरह पंकज भड़रा, नितिन पंडा, राजा, सलीम सहित कई कुख्यात जुआरी, सटोरी पुलिस के रडार पर हैं। करेली पुलिस ने तनवीर शेख, सद्दाम शेख, बहारुद्दीन, सलीम अंसारी को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया, लेकिन मुचलके पर ही छोड़ दिया।