    Diwali 2025 : गिफ्ट हैंपर, डिजाइनर दीये व गिफ्ट हैंपर बना रहीं ग्रामीण महिलाएं, आप भी खरीदें, आनलाइन प्लेटफार्म पर भी उपलब्ध

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:22 PM (IST)

    diwali 2025 के लिए ग्रामीण महिलाएं गिफ्ट हैंपर और डिजाइनर दीये बना रही हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की दीदियां दीपावली के लिए विशेष उत्पाद बना रही हैं। प्रयागराज मंडल में 340 समूह सदस्य डिजाइनर दीये और मोमबत्तियां बना रहे हैं। गाय के गोबर से गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां और मधुमक्खी के मोम से मोमबत्तियां भी तैयार की जा रही हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।

    प्रयागराज में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाएं दीपावली को लेकर गाय के गोबर के दीये बना रही हैं। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। ग्रामीण महिलाओं के आजीविका संवर्धन, स्वावलंबन व सशक्तीकरण के प्रभावी प्रयास के तहत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से कारगर कदम उठाए गए हैं। लखपति दीदी के लक्ष्यों की ओर निरंतर अग्रसर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन प्रदेश में त्योहारों के दृष्टिगत नए कलेवर में काम कर रहा है। मिशन के अंतर्गत संचालित स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा दीपावली के पावन अवसर पर बनाए जा रहे उत्पादों को लेकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में एक अलग तरह की रौनक है।

    बाजार की मांग के अनुसार तैयार कर रहीं उत्पाद

    प्रयागराज मंडल में 340 समूह सदस्यों द्वारा बाजार की मांग के अनुसार डिजाइनर दीए एवं मोमबत्तियों के साथ त्योहार से संबंधित विभिन्न तरह के उत्पाद तैयार कराए जा रहे हैं l शहरों की तर्ज पर समूह के बने उत्पादों के अलग-अलग तरह के गिफ्ट हैंपर तैयार कराए जा रहे हैं।

    आनलाइन प्लेटफार्म पर पंजीकरण 

    समूह के उत्पादों को संग्रहित करके एक काफी टेबल बुक तैयार की जा रही है, जिससे समूह सदस्यों के उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतररष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। आनलाइन प्लेटफार्म पर भी उनके उत्पादों को बिक्री हेतु पंजीकृत कराया गया है।

    गाय गोबर से गणेश-लक्ष्मी मूर्ति, छत्ते के मोम से मोमबत्ती 

    समूहों द्वारा गाय के गोबर से एवं पंचगव से गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, मधुमक्खी के छत्ते से निकले मोम से बनी फैंसी मोमबत्तियां एवं दीये तैयार किए जा रहे हैं, जो की पूरी तरह से इको फ्रेंडली है और देखने में उतने ही खूबसूरत भी हैं। इनके बाजार में अच्छे दाम मिलने के आसार हैं। इसके अतिरिक्त हवन सामग्री जिनमें धूप बत्ती, अगरबत्ती एवं पूजा सामग्री आदि समूह द्वारा बनाए जा रहें हैं।

    उत्पादों की बिक्री बढ़ाने का प्रयास

    राज्य आजीविका मिशन के जिला मिशन मैनेजर शरद कुमार ने बताया कि सदस्यों के उत्पादों की बिक्री के लिए सभी बाजार में उचित स्थान दिलाकर उनकी बिक्री को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं ब्लाक कार्यालय में विशेष रूप से समूह सदस्यों के उत्पादों स्टाल लगाए जा रहे हैं।

