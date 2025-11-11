प्रयागराज: साइबर ठगों ने डॉक्टर को लगाया 69 हजार का चूना, ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Cyber Crime साइबर अपराधियों ने धोखाधड़ी करके डाॅक्टर अरविंद गुप्ता से आनलाइन ठगी की। इससे परेशान पीड़ित डॉक्टर ने धूमनगंज थाने में आइटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। अन्य लोग भी आनलाइन धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं।

मोबाइल पर संदेश आया तो ठगी का पता चला Cyber Crime बताया गया है कि मुंडेरा निवासी अरविंद गुप्ता का कहना है कि उन्होंने मीशू कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर काल किया था। इसके उपरांत किसी की काल आई और फिर उनका मोबाइल हैक कर लिया गया। इसी बीच धोखाधड़ी करके आनलाइन खाते से 69 हजार रुपये उड़ा दिया गया। मोबाइल पर संदेश आया तो डाक्टर को ठगी का पता चला।

हेल्पलाइन नंबर भी शिकायत दर्ज कराई उन्होंने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर काल करके शिकायत दर्ज कराई। इसके साथ ही धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उधर, कटरा में रहने वाले छात्र अशोक कुमार से भी आनलाइन ठगी का प्रयास हुआ। अशोक ने कई बार मांगने के बाद ओटीपी नहीं दिया, जिस कारण से उसका पैसा सुरक्षित रह गया।

साइबर अपराधियों ने युवती को आनलाइन ठगा फाफामऊ प्रतिनिधि के अनुसार साइबर अपराधियों ने धोखाधड़ी करके नौ हजार रुपये की आनलाइन ठगी की है। इससे परेशान पीड़िता ने फाफामऊ थाने में आइटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। कविता कुमारी निवासी शांतिपुरम का आरोप है कि उसके बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने आनलाइन ठगी कर नौ हजार रुपये निकाल लिए।