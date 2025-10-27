कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रयागराज में पत्रकार की हत्या पर जताया आक्रोश, भाजपा सरकार पर बरसे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सोमवार को प्रयागराज पहुंचे। पिछले दिनों हुई पत्रकार एलएन सिंह की नृशंस हत्या पर उनके आवास मुंडेरा जाकर परिवार को सांत्वना दिया।बेरहमी से की गई हत्या पर आक्रोश जताया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

समाज में भाईचारा लगभग समाप्त कर दिया है उन्होंने प्रदेश और देश में सुशासन की बात कहने वाली भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लिया l कहा कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, देश में हिंसा, अपराध को बढ़ावा दिया है। समाज में भाईचारा लगभग समाप्त कर दिया है।

हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी न हुई तो होगा आंदोलन अजय राय बोले कि देश में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई, देश का युवा हताश और निराश होकर अपराध की ओर उन्मुख हो रहा है। यदि प्रयागराज जैसे पवित्र शहर में हुई हत्या की निष्पक्ष जांच कर अपराधियों को गिरफ्तार कर सजा नहीं दी गई तो प्रदेश और देशभर में कांग्रेस पार्टी बड़े से आंदोलन करने को बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार की होगी।

पूर्व महानगर अध्यक्ष बोले- कानून व्यवस्था भगवान भरोसे पूर्व महानगर अध्यक्ष प्रदीप मिश्र अंशुमन ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था भगवान भरोसे छोड़कर सरकार अपने चहेतों को लाभ पहुंचा रही है। वहीं प्रदेश के मुखिया प्रचार में मस्त हैं। केवल यह भाषण देने से कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती कि ठोक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे और बुलडोज कर देंगे। यह तो गुंडों की भाषा बोली जा रही है। जबकि योगी और मोदी देश के संविधान की शपथ लिए हैं ऐसे अनपढ़ों और निर्दई लोगों से न्याय की आश करना बेमानी है l