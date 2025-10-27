कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रयागराज में पत्रकार की हत्या पर जताया आक्रोश, भाजपा सरकार पर बरसे
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रयागराज में पत्रकार एलएन सिंह की हत्या पर दुख जताया और उनके परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके शासन में अपराध बढ़ रहे हैं। अजय राय ने चेतावनी दी कि अगर हत्यारों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी प्रदेश और देशव्यापी आंदोलन करेगी। उन्होंने बेरोजगारी को अपराध का कारण बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सोमवार को प्रयागराज पहुंचे। पिछले दिनों हुई पत्रकार एलएन सिंह की नृशंस हत्या पर उनके आवास मुंडेरा जाकर परिवार को सांत्वना दिया।बेरहमी से की गई हत्या पर आक्रोश जताया।
समाज में भाईचारा लगभग समाप्त कर दिया है
उन्होंने प्रदेश और देश में सुशासन की बात कहने वाली भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लिया l कहा कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, देश में हिंसा, अपराध को बढ़ावा दिया है। समाज में भाईचारा लगभग समाप्त कर दिया है।
हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी न हुई तो होगा आंदोलन
अजय राय बोले कि देश में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई, देश का युवा हताश और निराश होकर अपराध की ओर उन्मुख हो रहा है। यदि प्रयागराज जैसे पवित्र शहर में हुई हत्या की निष्पक्ष जांच कर अपराधियों को गिरफ्तार कर सजा नहीं दी गई तो प्रदेश और देशभर में कांग्रेस पार्टी बड़े से आंदोलन करने को बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार की होगी।
पूर्व महानगर अध्यक्ष बोले- कानून व्यवस्था भगवान भरोसे
पूर्व महानगर अध्यक्ष प्रदीप मिश्र अंशुमन ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था भगवान भरोसे छोड़कर सरकार अपने चहेतों को लाभ पहुंचा रही है। वहीं प्रदेश के मुखिया प्रचार में मस्त हैं। केवल यह भाषण देने से कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती कि ठोक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे और बुलडोज कर देंगे। यह तो गुंडों की भाषा बोली जा रही है। जबकि योगी और मोदी देश के संविधान की शपथ लिए हैं ऐसे अनपढ़ों और निर्दई लोगों से न्याय की आश करना बेमानी है l
इन लोगों ने दी सांत्वना
सांत्वना देने वालों में अशोक सिंह पूर्व हाईकोर्ट बार अध्यक्ष, देवी प्रसाद पांडेय, मोहम्मद इरफान, दिवाकर भारतीय, प्रवीण सिंह भोले, विनय पांडेय,अनूप सिंह,लल्लन पटेल, मो असलम, मोहम्मद फरहान, अजेंद्र गौड़,विक्रम पटेल, विष्णु कांत पांडेय,अनिल कुशवाहा सौरभ चौधरी, दिलीप पटेल, दिनेश सोनकर,अशोक सिंह, मंगली कुशवाहा, चंद्रबली चौधरी आदि रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।