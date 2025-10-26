विहिप देशव्यापी नशा मुक्ति अभियान से युवा पीढ़ी को बचाने की पहल करेगा, केंद्रीय महामंत्री संगठन ने प्रयागराज में बताई योजना

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के केंद्रीय महामंत्री संगठन मिलिंद परांडे रविवार को प्रयागराज में रहे। वह प्रांत कार्यालय में पहुंचे। इस दौरान संगठन की आगामी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

युवा पीढ़ी के नशे का आदी होना चिंता का विषय

विहिप के केंद्रीय महामंत्री संगठन मिलिंद परांडे ने इस दौरान कहा कि संगठन देशभर में नशा मुक्ति अभियान शुरू करने वाला है। युवा पीढ़ी तेजी से नशे की आदी हो रही है, यह चिंता का विषय है। इसे देखते हुए विहिप का बजरंग दल और महिला शाखा दुर्गा वाहिनी की सदस्य जन जागरण अभियान चलाएंगी।