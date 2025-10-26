Language
    विहिप देशव्यापी नशा मुक्ति अभियान से युवा पीढ़ी को बचाने की पहल करेगा, केंद्रीय महामंत्री संगठन ने प्रयागराज में बताई योजना

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 03:03 PM (IST)

    विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने प्रयागराज में घोषणा की कि संगठन देशभर में नशा मुक्ति अभियान शुरू करेगा। युवा पीढ़ी में बढ़ते नशे की लत को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए, विहिप बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के सदस्यों के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाएगा। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और स्कूलों-कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना है।

    Hero Image

    प्रयागराज के प्रांत कार्यालय में बोलते विहिप के केंद्रीय महामंत्री संगठन मिलिंद परांडे व अन्य गणमान्य लोग। जागरण 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के केंद्रीय महामंत्री संगठन मिलिंद परांडे रविवार को प्रयागराज में रहे। वह प्रांत कार्यालय में पहुंचे। इस दौरान संगठन की आगामी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

    युवा पीढ़ी के नशे का आदी होना चिंता का विषय

    विहिप के केंद्रीय महामंत्री संगठन मिलिंद परांडे ने इस दौरान कहा कि संगठन देशभर में नशा मुक्ति अभियान शुरू करने वाला है। युवा पीढ़ी तेजी से नशे की आदी हो रही है, यह चिंता का विषय है। इसे देखते हुए विहिप का बजरंग दल और महिला शाखा दुर्गा वाहिनी की सदस्य जन जागरण अभियान चलाएंगी।

    जनजागरण अभियान चलाकर नशा से दूर रहने को करेंगे प्रेरित 

    मिलिंद परांडे ने कहा कि जन जागरण अभियान चलाकर लोगों को नशा से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल-कालेजों में भी कार्यक्रम आयोजित करके इस दिशा में जागरूकता के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नवंबर और दिसंबर माह में कुल 10 हजार प्रखंडों में कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य है।

