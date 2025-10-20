जगुआर कार से 8 लोगों को कुचलने वाला आरोपित लखनऊ रेफर, प्रयागराज में दीवाली बाजार में हुई थी घटना, कौन है वाहन चालक?

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। छोटी दीवाली यानी रविवार शाम जगुआर कार से राजरूपपुर में आठ लोगों को कुचलने वाले आरोपित रचित मध्यान को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। वह भी इस हादसे में घायल हुआ था। बताया गया है कि काल्विन अस्पताल में इलाज के दौरान अचानक हालत बिगड़ गई, जिस कारण परिवार वाले उसे लेकर लखनऊ चले गए।

हादसे में एक व्यक्ति की हुई थी मौत मिठाई कारोबारी के भतीजे रचित की सुरक्षा में पुलिस तैनात की गई है। उसकी कार के नंबर के आधार पर धूमनगंज पुलिस ने मुकदमा कायम किया है। दुर्घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। वहीं दर्दनाक हादसे में मृतक इलेक्ट्रीशियन प्रदीप के शव का आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। पीड़ित परिवार के घर में मातम छाया हुआ है।

राजरूपपुर में हिट एंड रन की हुई थी घटना धूमनगंज थाना क्षेत्र के राजरूपपुर मुहल्ले में रविवार हिट एंड रन की घटना हुई थी। मिठाई कारोबारी के भतीजे की जगुआर कार ने कई वाहनों को टक्कर मारते हुए आठ लोगों को कुचल दिया था, जिससे एक इलेक्ट्रीशियन प्रदीप की मौत हो गई थी। जबकि डा. विजय चौरसिया, सुनील कुमार शर्मा, उमेश चंद्र, उसके बेटे आयुष, भतीजी स्वाती, व शुभम, शनि जख्मी हो गए। उन्हें भी अलग-अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया।

आक्रोशित लोगों ने की थी कार में तोड़फोड़ बेकाबू जगुआर कार के कोहराम से नाराज स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने कार में जमकर तोड़फोड़ की। आरोप लगाया कि चालक नशे की हालत में कार चला रहा था, जिसकी वजह से दर्दनाक हादसा हुआ। गुस्साए लोगों ने इलेक्ट्रीशियन का शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, जिससे आवागमन बाधित हो गया। पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभाला और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोग शांत हुए।