    UPESSC : शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा टालने का बनाया रिकार्ड, फिर स्थगित हो सकती है टीजीटी परीक्षा, कारण भी जान लें

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 05:21 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा टीजीटी परीक्षा बार-बार स्थगित होने से अभ्यर्थियों में निराशा है। आयोग ने चार बार परीक्षा तिथि घोषित की, लेकिन परीक्षा नहीं हो सकी। अब 18-19 दिसंबर को प्रस्तावित परीक्षा भी टलने की संभावना है क्योंकि नवंबर तक नए अध्यक्ष मिलने की उम्मीद नहीं है। 3539 पदों के लिए 8.68 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, और परीक्षा की तैयारी अधर में लटकी हुई है।

    यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा टीजीटी परीक्षा बार-बार स्थगित करने से अभ्यर्थियों में निराशा है।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। चार बार तिथि घोषित कर वर्ष 2022 की प्रवक्ता संवर्ग (पीजीटी) तथा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) भर्ती परीक्षा न करा सके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने अब 18-19 दिसंबर को प्रस्तावित टीजीटी परीक्षा पांचवीं बार टलने की स्थिति बन गई है। उम्मीद की जा रही थी कि नवंबर मध्य तक नए अध्यक्ष का चयन हो जाने पर प्रस्तावित तिथि पर टीजीटी परीक्षा कराए जाने पर निर्णय लिया जा सकता है।

    टीजीटी परीक्षा स्थगित की जा सकती है

    हालांकि अब शिक्षा सेवा चयन आयोग संशोधन अध्यादेश-2025 मंजूर होने से नवंबर में आयोग को नया अध्यक्ष मिलने की उम्मीद नहीं है। दिसंबर में अध्यक्ष का चयन होने पर दिसंबर मध्य में प्रस्तावित तिथि पर कम समय में परीक्षा कराने की तैयारी मुश्किल होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि अब टीजीटी परीक्षा स्थगित की जा सकती है।

    3539 पदों की टीजीटी के लिए विज्ञापन जारी हुआ था 

    3539 पदों की टीजीटी के लिए जनवरी 2022 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसके लिए 8.68 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। शिक्षा आयोग ने टीजीटी परीक्षा आयोजन की तिथि चार, पांच अप्रैल 2025 प्रस्तावित की थी। नहीं होने पर नई तिथि 14,15 मई प्रस्तावित की गई, लेकिन परीक्षा हो नहीं सकी।

    टलती गई परीक्षा 

    इसके बाद 21, 22 जुलाई की तिथि प्रस्तावित की गई, लेकिन परीक्षा फिर नहीं हुई। इसके बाद आयोग पहुंचे अभ्यर्थियों को बताया गया कि 30, 31 जुलाई को होगी, लेकिन फिर वही हुआ, परीक्षा नहीं हुई। इसके बात तत्कालीन अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पाण्डेय ने एक अगस्त को बैठक कर परीक्षा आयोजन की तिथि 18, 19 दिसंबर तक निर्धारित की। इस बीच 22 सितंबर को उन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया, जो 26 सितंबर को स्वीकृत कर लिया गया।

    दिसंबर तक आयोग को नए अध्यक्ष मिलने की उम्मीद नहीं 

    इसके बाद नए अध्यक्ष के लिए 26 सितंबर से 21 अक्टूबर तक आवेदन लिए गए। उम्मीद थी कि नवंबर मध्य तक नए अध्यक्ष का चयन हो जाएगा और वह प्रस्तावित तिथि 18,19 दिसंबर को परीक्षा आयोजन पर निर्णय लेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनी। अब शासन अर्हता में बदलाव कर नए सिरे से विज्ञापन जारी कर आवेदन लेने की तैयारी में है। ऐसे में दिसंबर के पहले आयोग को नए अध्यक्ष के मिलने की उम्मीद नहीं है।

    15, 16 अक्टूबर की परीक्षा स्थगित की जा चुकी है

    दिसंबर में अध्यक्ष का चयन होने के बाद प्रस्तावित तिथि पर परीक्षा तैयारी उनके लिए मुश्किल होगी। इस कारण यह परीक्षा एक बार फिर स्थगित हो सकती है। इसके पहले कार्यवाहक अध्यक्ष के निर्णय पर 15, 16 अक्टूबर की परीक्षा स्थगित की जा चुकी है।

