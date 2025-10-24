सरदार पटेल की जन्मतिथि पर रन फार यूनिटी का होगा आयोजन, प्रयागराज में राष्ट्रीय ध्वज लेकर एकता की दौड़ लगाएंगे भाजपाई

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। भाजपा देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जन्मतिथि को व्यापक स्तर पर मनाएगी। सप्ताह पर विविध आयोजन किए जाएंगे। इसके मूल में एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना रहेगी। लोगों को संगठित होने का संदेश दिया जाएगा।

31 अक्टूबर को पटेल संस्थान से शुरू होगी दौड़ इन आयोजनों में समाज को किस तरह तोड़ने का कुचक्र रचा जा रहा है इस पर भी विमर्श होगा। उनसे आम जन कैसे निपटे इस बात की भी चर्चा की जाएगी। इसे लेकर रन फार यूनिटी का आयोजन भी होगा। भाजपा कार्यालय सिविल लाइंस में इस संबंध में योजना बैठक होगी। यह दौड़ 31 अक्टूबर को सरदार पटेल संस्थान से शुरू की जाएगी। इसे लेकर तैयारियां तेज हैं। भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया कि भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्र के गौरव थे। उनकी अखंड भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके कारण भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत बन कर उभरा।

25 अक्टूबर को बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी सरदार पटेल के विराट व्यक्तित्व को लेकर रन फार यूनिटी का आयोजन करने जा रही जो सरदार पटेल की विराट व्यक्तित्व दर्शन डालेगी। इसे लेकर भाजपा प्रयागराज महानगर की ओर से 25 अक्टूबर को शाम चार बजे भाजपा कार्यालय सिविल लाइंस में जिला कार्य समिति के बैठक करेगी। 25 एवं 26 अक्टूबर को प्रेस कान्फ्रेंस का आयोजन होगा। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जन्मतिथि पर उनकी प्रतिमा पर सभी लोग माल्यार्पण करेंगे। आलोपी बाग स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा के पास से ही रन फार यूनिटी कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कार्यकर्ता सरदार पटेल का स्मरण करते हुए हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर एकता की दौड़ लगाएंगे।

जनपद में होंगे विविध आयोजन इसके अलावा प्रयागराज महानगर के सभी 1216 बूथों पर सरदार पटेल की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया जाएगा। स्कूल-कालेज और सार्वजनिक पार्कों में दौड़ के आयोजन कराए जाएंगे। एक नवंबर से सात नवंबर के बीच स्कूल कालेजों में सरदार पटेल पर आधारित निबंध प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।