भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दी नसीहत, कहा- मेरे कारण वोट मिला... भइया इस गलतफहमी में मत रहना

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। यदि हमारे आपके दिमाग में यह चल रहा है कि जनता ने हमें चुना है या हमारे कारण जनता ने वोट दिया है तो भइया इस गलतफहमी में मत रहना। यहां हम लोगों में से अधिकांश ऐसे लोग होंगे जो वर्ष 2012 से पहले से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहे हैं। अधिकांश ऐसे भी लोग होंगे जो और भी पहले से कठिन तपस्या, त्याग और मेहनत कर रहे हैं।

प्रयागराज प्रवास के दौरान पदाधिकारियों संग की बैठक उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 के पहले पार्टी की क्या स्थिति थी...। यह सब को पता है। यह बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ हुई संक्षिप्त बैठक में कही। प्रयागराज प्रवास के दौरान उन्होंने आपसी खींचतान पर नाराजगी जताई।

संगठन और सरकार में समझाया फर्क भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सचेत करते हुए बोले, 2012 से पहले पार्टी को मात्र 16-17 प्रतिशत वोट और 47 विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में मिलती थी। वर्ष 2014 के बाद भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ गया। प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारियों को संगठन और सरकार में फर्क समझाया। कहा, सरकार और संगठन दोनों अलग अलग हैं। केंद्र और प्रदेश में सरकार हमारी है, यह बिल्कुल सही है, बावजूद इसके सरकार और संगठन दोनों अलग अलग हैं।

कहा- भाजपा की कार्यप्रणाली अन्य अन्य दलों से अलग उन्होंने कहा कि कुछ विषय ऐसे हैं, जिसमें सरकार और संगठन को अलग होकर ही चलना चाहिए। यदि इसमें घालमेल होगा तो काम करने में बहुत कठिनाई होगी। भाजपा की कार्यप्रणाली वैसे भी अन्य दलों से अलग है। हम सब का कार्य मात्र इतना है कि पार्टी हाईकमान की ओर से चलने विभिन्न अभियानों या निर्देशों को बेहतर तरीके से पूरा करें। संगठन को मजबूत बनाना, जनसमस्याओं का निराकरण करना हम सब का कार्य है। हम जनप्रतिनिधियों के जरिए समस्याओं को उठा सकते हैं। उन्हें समाधान तक भी ले जाना चाहिए।

आपसी खींचतान पर जताई नाराजगी संगठन की आपसी खींचतान के कुछ बिंदुओं पर प्रदेश अध्यक्ष ने नाराजगी जताई। साफ शब्दों में कहा, मै के भाव से नहीं हम के भाव से संगठन में कार्य करें। भाजपा विचारधारा आधारित दल है। इसके मूल में राष्ट्रवाद है। हमारी विचारधारा को लेकर प्रदेश की जनता ने हम पर विश्वास जताया है। हमारी सरकार बनी है। जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि जनता की कसौटी पर खरा उतरें। ध्यान रहे संगठन सरकार का हिस्सा और प्रतिनिधि है।