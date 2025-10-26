Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दी नसीहत, कहा- मेरे कारण वोट मिला... भइया इस गलतफहमी में मत रहना

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 06:09 PM (IST)

    भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि यह गलतफहमी में न रहें कि जनता ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से वोट दिया है। उन्होंने 2012 से पहले पार्टी की स्थिति और उसके बाद हुए बदलावों पर प्रकाश डाला। चौधरी ने संगठन और सरकार के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि दोनों को अलग-अलग रहकर काम करना चाहिए। उन्होंने आपसी खींचतान पर नाराजगी जताते हुए हम की भावना से काम करने का आह्वान किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रयागराज प्रवास के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। यदि हमारे आपके दिमाग में यह चल रहा है कि जनता ने हमें चुना है या हमारे कारण जनता ने वोट दिया है तो भइया इस गलतफहमी में मत रहना। यहां हम लोगों में से अधिकांश ऐसे लोग होंगे जो वर्ष 2012 से पहले से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहे हैं। अधिकांश ऐसे भी लोग होंगे जो और भी पहले से कठिन तपस्या, त्याग और मेहनत कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रयागराज प्रवास के दौरान पदाधिकारियों संग की बैठक 

    उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 के पहले पार्टी की क्या स्थिति थी...। यह सब को पता है। यह बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ हुई संक्षिप्त बैठक में कही। प्रयागराज प्रवास के दौरान उन्होंने आपसी खींचतान पर नाराजगी जताई।

    संगठन और सरकार में समझाया फर्क

    भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सचेत करते हुए बोले, 2012 से पहले पार्टी को मात्र 16-17 प्रतिशत वोट और 47 विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में मिलती थी। वर्ष 2014 के बाद भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ गया। प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारियों को संगठन और सरकार में फर्क समझाया। कहा, सरकार और संगठन दोनों अलग अलग हैं। केंद्र और प्रदेश में सरकार हमारी है, यह बिल्कुल सही है, बावजूद इसके सरकार और संगठन दोनों अलग अलग हैं।

    कहा- भाजपा की कार्यप्रणाली अन्य अन्य दलों से अलग 

    उन्होंने कहा कि कुछ विषय ऐसे हैं, जिसमें सरकार और संगठन को अलग होकर ही चलना चाहिए। यदि इसमें घालमेल होगा तो काम करने में बहुत कठिनाई होगी। भाजपा की कार्यप्रणाली वैसे भी अन्य दलों से अलग है। हम सब का कार्य मात्र इतना है कि पार्टी हाईकमान की ओर से चलने विभिन्न अभियानों या निर्देशों को बेहतर तरीके से पूरा करें। संगठन को मजबूत बनाना, जनसमस्याओं का निराकरण करना हम सब का कार्य है। हम जनप्रतिनिधियों के जरिए समस्याओं को उठा सकते हैं। उन्हें समाधान तक भी ले जाना चाहिए।

    आपसी खींचतान पर जताई नाराजगी 

    संगठन की आपसी खींचतान के कुछ बिंदुओं पर प्रदेश अध्यक्ष ने नाराजगी जताई। साफ शब्दों में कहा, मै के भाव से नहीं हम के भाव से संगठन में कार्य करें। भाजपा विचारधारा आधारित दल है। इसके मूल में राष्ट्रवाद है। हमारी विचारधारा को लेकर प्रदेश की जनता ने हम पर विश्वास जताया है। हमारी सरकार बनी है। जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि जनता की कसौटी पर खरा उतरें। ध्यान रहे संगठन सरकार का हिस्सा और प्रतिनिधि है।

    कार्यकर्ता समस्या से विधायक, सांसद, महापौर को बताएं 

    कार्यकर्ता, पदाधिकारी जनता और सरकार के बीच सेतु बनकर कार्य करें। समस्याओं को विधायक, सांसद, महापौर व अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं जिससे जनता के बीच हमारा जुड़ाव बना रहे। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल, जिला प्रभारी महेश चंद्र श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, निर्मला पासवान, राजेश शुक्ल, सांसद प्रवीण पटेल, महापौर गणेश केसरवानी, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी, अमरनाथ यादव, राजेंद्र मिश्रा, कुंज बिहारी मिश्र, राजेश केसरवानी, विवेक मिश्र, पवन श्रीवासतव, दिलीप कुमार चतुर्वेदी, उमेश तिवारी आदि मौजूद रहे।

    यह भी पढ़ें- Pensioners Online Life Certificate : पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे भी मिल सकेगा आनलाइन जीवन प्रमाणपत्र

    यह भी पढ़ें- Prayagraj Weather Update : प्रयागराज व आसपास के इलाकों में अगले तीन दिनों तक बूंदाबांदी के आसार, छाए हैं बादल