Basic School Half Yearly Exam : एक से 8वीं तक के विद्यार्थी परीक्षा में नहीं लाएंगे बस्ता, प्रयागराज बीएसए का निर्देश

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Basic School Half Yearly Exam बेसिक स्कूलों में कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों की शैक्षिक सत्र 2025-26 की अर्द्धवार्षिक परीक्षा 28 नवंबर से शुरू हो रही है। परीक्षा तीन दिसंबर तक संचालित होगी। परीक्षा के दौरान विद्यालय में सभी छात्रा और छात्राएं बिना बस्ता लिए ही आएंगे। कक्ष में उन्हें परीक्षा के मानक के अनुरूप समान दूरी पर बैठाना होगा।

Basic School Half Yearly Exam विद्यार्थियों को अपने साथ केवल पेंसिल बाक्स, पेन व परीक्षा संबंधी उपकरण (पैड) लाना होगा। परीक्षा की सुचिता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) अनिल कुमार ने दिए हैं। बीएसए ने निर्देशित किया है कि सभी शिक्षक तत्काल बच्चों को अर्द्धवार्षिक परीक्षा के संबंध में जानकारी दें। अभिभावकों को भी परीक्षा के महत्व के बारे में सूचित करें।

Basic School Half Yearly Exam अर्द्धवार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन से संबंधित अभिलेख प्रश्नपत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं का प्राप्ति रजिस्टर/वितरण एवं अन्य आवश्यक अभिलेख विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखे जाएंगे। अर्द्धवार्षिक परीक्षाफल घोषित करने के दिन छात्र अभिभावक के साथ स्कूल आएंगे। उन्हें छात्र-छात्राओं की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं दिखाई जाएंगी।