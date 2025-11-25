Basic School Half Yearly Exam : एक से 8वीं तक के विद्यार्थी परीक्षा में नहीं लाएंगे बस्ता, प्रयागराज बीएसए का निर्देश
Basic School Half Yearly Exam प्रयागराज के बेसिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की अर्द्धवार्षिक परीक्षा 28 नवंबर से शुरू होगी। छात्रों को बिना बस्ता के सिर्फ पेंसिल बॉक्स और परीक्षा उपकरण लाने की अनुमति है। परीक्षा की पवित्रता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बीएसए अनिल कुमार ने शिक्षकों को परीक्षा के बारे में छात्रों और अभिभावकों को सूचित करने का निर्देश दिया है। परीक्षाफल घोषित करने के दिन अभिभावकों को उत्तर पुस्तिकाएं दिखाई जाएंगी।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Basic School Half Yearly Exam बेसिक स्कूलों में कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों की शैक्षिक सत्र 2025-26 की अर्द्धवार्षिक परीक्षा 28 नवंबर से शुरू हो रही है। परीक्षा तीन दिसंबर तक संचालित होगी। परीक्षा के दौरान विद्यालय में सभी छात्रा और छात्राएं बिना बस्ता लिए ही आएंगे। कक्ष में उन्हें परीक्षा के मानक के अनुरूप समान दूरी पर बैठाना होगा।
Basic School Half Yearly Exam विद्यार्थियों को अपने साथ केवल पेंसिल बाक्स, पेन व परीक्षा संबंधी उपकरण (पैड) लाना होगा। परीक्षा की सुचिता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) अनिल कुमार ने दिए हैं। बीएसए ने निर्देशित किया है कि सभी शिक्षक तत्काल बच्चों को अर्द्धवार्षिक परीक्षा के संबंध में जानकारी दें। अभिभावकों को भी परीक्षा के महत्व के बारे में सूचित करें।
Basic School Half Yearly Exam अर्द्धवार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन से संबंधित अभिलेख प्रश्नपत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं का प्राप्ति रजिस्टर/वितरण एवं अन्य आवश्यक अभिलेख विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखे जाएंगे। अर्द्धवार्षिक परीक्षाफल घोषित करने के दिन छात्र अभिभावक के साथ स्कूल आएंगे। उन्हें छात्र-छात्राओं की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं दिखाई जाएंगी।
बीएसए ने बताया कि अर्द्धवार्षिक परीक्षा कराने का पूरा उत्तरदायित्व विद्यालय स्तर पर संबंधित प्रधानाध्यापक, विकास खंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी का होगा। कल यानी बुधवार शाम सात बजे सभी खंड शिक्षा अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों/अध्यापकों का अर्द्धवार्षिक परीक्षा के संबंध में यूटूब सत्र बीएसए के साथ होगा। इसमें तैयारियों की जानकारी लेने के साथ आगे के निर्देश दिए जाएंगे।
