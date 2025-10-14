Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र को आधी रात बनाया मुर्गा, मुक्के भी मारे, डा. भीमराव आंबेडकर हास्टल में रैगिंग की घटना

    By TARA CHANDRA GUPTAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 05:50 PM (IST)

    इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रैगिंग की एक और घटना सामने आई है, जहाँ एक छात्र विश्वजीत को आधी रात को मुर्गा बनाकर पीटा गया। डॉ. भीमराव आंबेडकर छात्रावास में हुई इस घटना के बाद कर्नलगंज थाने में कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित छात्र ने पहले भी रैगिंग की शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इवि) के एक और छात्र के साथ रैंगिग की घटना सामने आई है। बीए प्रथम वर्ष के छात्र विश्वजीत को आधी रात मुर्गा बनाया गया और फिर कई मुक्के मारे गए। डा. भीमराव आंबेडकर हास्टल में रैंगिग की घटना से अफरातफरी मच गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कर्नलगंज थाने में नामजद व अज्ञात के खिलाफ मुकदमा 

    रैगिंग से पीड़ित छात्र ने कर्नलगंज थाने में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अमन, जितेंद्र सोनकर उर्फ लोहा, राघवेंद्र व कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा कायम किया है। हालांकि अभी तक किसी भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

    कौशांबी के चरवा का रहने वाला है भुक्तभोगी छात्र 

    कौशांबी जनपद के चरवा में रहने वाले इंद्रजीत का बेटा विश्वजीत इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष का छात्र है। चांदपुर सलोरी स्थित डा. भीमराव अंबेडकर हास्टल के कमरा नंबर 117 में विश्वजीत रहता है। छात्र 10 अक्टूबर 2025 को अपने कमरे में सो रहा था।

    छात्र से पहले भी की गई थी रैगिंग, नहीं हुई कार्रवाई

    विश्वजीत का आरोप है कि रात करीब साढ़े 11 बजे अमन, जितेंद्र सोनकर, राघवेंद्र सहित कई अन्य लोग कमरे में जबरन घुस आए। इसके बाद उसे जबरदस्ती छत पर उठाकर ले गए। वहां मुर्गा बनाया और पीठ पर करीब 20 मुक्के मारे। आरोपितों ने गाली-गलौज भी की। इस घटना से छात्र बेहद परेशान हो गया। विश्वजीत का यह भी आरोप कि इस घटना से पहले भी उसके साथ रैगिंग की गई, जिसके संबंध में दो बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।

    आरोपित सीनियर छात्रों को पुलिस जल्द करेगी गिरफ्तार

    इस संबंध में इंस्पेक्टर कर्नलगंज राजेश उपाध्याय का कहना है कि इवि के एक छात्र ने हास्टल में रहने वाले कुछ सीनियर छात्रों पर रैंंगिग व मारपीट का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है, जिसके आधार पर मुकदमा लिखा गया है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरी करने साथियों संग की लूट, मुख्य आरोपित समेत चार गिरफ्तार, नकदी-मोबाइल व बाइक बरामद

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज मंडल के सभी टिकट काउंटर पर QR कोड से भुगतान की सुविधा शुरू, यात्रियों को मिलेगी राहत, नकद का झंझट नहीं