इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तीन छात्रों के निलंबन का नहीं थम रहा आक्रोश, विरोध में दिशा छात्र संगठन का प्रदर्शन, नोक-झोंक
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दिशा छात्र संगठन के तीन छात्रों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन जारी है। निलंबित छात्रों का निलंबन वापस लेने की मांग की जा रही है और ऐसा न होने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। प्रदर्शनकारियों और प्राक्टोरियल बोर्ड के बीच तीखी नोंक-झोंक भी हुई। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने दुर्भावना से प्रेरित होकर निलंबन किया है और कैंपस में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दिशा छात्र संगठन से जुड़े तीन छात्रों के निलंबन को लेकर विद्यार्थियों में आक्रोश है। इसके विरोध में प्रदर्शन जारी है। शनिवार और रविवार को अवकाश की वजह से छात्रों ने प्रदर्शन नहीं किया लेकिन सोमवार को प्रदर्शन किया।
निलंबित छात्रों का कैंपस में प्रवेश प्रतिबंधित
सुबह से ही दिशा छात्र संगठन के कार्यकर्ता इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचने लगे थे। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने दुर्भावना से प्रेरित होकर तीन छात्रों को निलंबित करने के बाद उनका कैंपस में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है।
मांगें पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय
दिशा संगठन के कार्यकर्ताओं लाइब्रेरी गेट पर डटे रहे। इसकी वजह से आवाजाही बाधित रही। सुबह साढ़े 10 बजे से शुरू हुआ प्रदर्शन दोपहर तक जारी रहा। छात्रों का कहना है कि मांग पूरी नहीं होने तक यह जारी रहेगा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और प्राक्टोरियल बोर्ड के बीच तीखी नोंक-झोंक भी हुई।
प्रदर्शनकारियों ने लगाया आरोप
प्रदर्शनकारियों ने निलंबित छात्रों का निलंबन वापस लेने की मांग की। दिशा छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि फैज के स्मृति दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम की सूचना देने गए दिशा छात्र संगठन के तीन कार्यकर्ताओं संजय, सौम्या और पूजा को प्राक्टोरियल बोर्ड ने प्राक्टर आफिस में बैठा लिया।
दांत काटने का वीडियो सार्वजनिक किया जाए
कहा कि अभद्रता की गई और विरोध करने पर सौम्या सौम्या और संजय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर परिसर में प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया। छात्रों ने कहा कि पूरे परिसर में चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ऐसे में यदि किसी कार्यकर्ता ने गार्ड को दांत काटा तो वह जरूर कैमरे में कैद हुआ होगा। ऐसे में दांत काटने का वीडियो सार्वजनिक किया जाए।
