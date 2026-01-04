Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Allahabad High Court का सख्त निर्देश, कहा- अनुकंपा नियुक्ति मामले में दो माह में सक्षम अधिकारी विचार कर निर्णय लें

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 01:34 PM (IST)

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक मामले में सख्त निर्देश दिया है। कोर्ट ने सक्षम अधिकारी को दो महीने के अंदर नियम-कानून के अनुसार विच ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति मामले में दो माह में फैसला लेने का निर्देश दिया है। 

    विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक मामले में सक्षम अधिकारी को दो महीने के भीतर नियम-कानून के अनुसार विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। मीरजापुर निवासी चांदनी शेख की याचिका निस्तारित करते हुए न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने यह आदेश दिया है।

    क्या है पूरा मामला?

    याची की तरफ से कहा गया कि उसके पिता की मृत्यु 28 अक्टूबर 2022 को ड्यूटी के दौरान हो गई थी और वह अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। याची ने 10 जनवरी 2023 और 17 जुलाई 2025 को आवेदन दिया, लेकिन उन पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। याचिका में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी को मामले में विचार के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

    याची 15 दिन में संबंधित अधिकारी को नया प्रत्यावेदन दे

    कोर्ट ने कहा, याची 15 दिनों के भीतर संबंधित अधिकारी के समक्ष पूरी जानकारी देते हुए नया प्रत्यावेदन दे और यदि ऐसा किया जाता है तो संबंधित अधिकारी आदेश की प्राप्ति की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार विचार कर निर्णय लें।

    यह भी पढ़ें- Prayagraj Weather : तीन दिनों में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा पर गलन और तीखी, अभी कुछ दिन और झेलनी होगी शीतलहर

    यह भी पढ़ें- संगम नगरी में अपनों के बिना 50 बदनसीबों का अंतिम सफर, न लिपटकर रोने वाला और न ही अर्थी देने वाला था कोई