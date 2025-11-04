Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Teachers Recruitment : एडेड जूनियर हाईस्कूल शिक्षक भर्ती- 2021 में नियुक्ति पत्र 30 जनवरी तक जारी होंगे, इन पदों पर नियुक्ति

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 04:37 PM (IST)

    Teachers Recruitment एडेड जूनियर हाईस्कूल शिक्षक भर्ती- 2021 के संशोधित परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र 30 जनवरी तक जारी किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा निदेशक ने समय सारिणी जारी की है, जिसके अनुसार 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। चयन सूची 23 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी, और 15 फरवरी तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। प्रधानाध्यापक पद एकल होने के कारण अनारक्षित रहेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    Teachers Recruitment एडेड जूनियर हाईस्कूल शिक्षक भर्ती के संशोधित परिणाम में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन/नियुक्ति के लिए समय सारिणी जारी कर दी गई है।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। Teachers Recruitment अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) जूनियर हाईस्कूलों की प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष-2021 के संशोधित परिणाम में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन/नियुक्ति के लिए समय सारिणी सोमवार को जारी कर दी गई। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल के अनुसार छह सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) द्वारा घोषित लिखित परीक्षा के परिणाम में उत्तीर्ण अभ्यर्थी 15 नवंबर से पांच दिसंबर तक आनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    15 फरवरी तक विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण होगा 

    Teachers Recruitment आवेदन पत्र एनआइसी द्वारा विकसित वेबसाइट से प्राप्त हो सकेंगे। विद्यालय प्रबंधक/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 30 जनवरी 2026 तक नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को 15 फरवरी तक विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।

    चयन सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर को

    Teachers Recruitment समय सारिणी के अनुसार आनलाइन आवेदन पत्र के आधार पर एनआइसी के साफ्टवेयर के माध्यम से चयन सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर को किया जाएगा। प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक पद पर चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों से विद्यालय आवंटन का विकल्प 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक लिया जाएगा।

    सत्यापन 10 जनवरी 2026 तक

    बीएसए को विद्यालय आवंटन सहित चयन सूची भेजकर सत्यापन की कार्यवाही 10 जनवरी 2026 तक कराई जाएगी। बीएसए चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण 11 से 15 जनवरी के मध्य पूरा कराएंगे। नियुक्ति पत्र निर्गत करने के लिए बीएसए संबंधित विद्यालयों के प्रबंधकों को अर्ह अभ्यर्थियों की चयन सूची 20 जनवरी तक भेजेंगे। विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करने के एक महीने के भीतर अभ्यर्थियों के सभी अभिलेखों का बीएसए अनिवार्य रूप से सत्यापन कराएंगे।

    साफ्टवेयर करेगा चयन के लिए गुणांक का निर्धारण

    Teachers Recruitment अभ्यर्थियों के चयन के लिए गुणांक/भारांक का निर्धारण किस तरह किया जाएगा, इसका विवरण भी जारी किया गया है। गुणांक का निर्धारण साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा।

    अनारक्षित रहेगा प्रधानाध्यापक पद

    बेसिक शिक्षा निदेशक ने रिक्तियों के संबंध में जानकारी दी है कि प्रधानाध्यापक के विद्यालयवार रिक्त पदों का विवरण वेबसाइट पर अपलोड है। प्रधानाध्यापक पद विद्यालय में एकल होने के कारण अनारक्षित श्रेणी का होगा। अभ्यर्थियों के भारांक के आधार पर रिक्ति के अनुसार चयन सूची तैयार की जाएगी। इसके अलावा विद्यालय एकल इकाई होने के कारण सहायक अध्यापक पद पर आरक्षण विद्यालयवार लागू होगा।

    रिक्तियों का विवरण वेबसाइट पर अपलोड है

    सहायक अध्यापक के विद्यालयवार/विषयवार/श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण वेबसाइट पर अपलोड है। सहायक अध्यापक के पद के लिए सभी विषयों हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान/गणित, सामाजिक अध्ययन की पृथक-पृथक श्रेणीवार/विषयवार पहले अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- संगम में पांच डुबकी लगाकर उमा भारती ने शुरू किया गंगा स्वच्छता और श्रद्धा संकल्प अभियान, हर डुबकी में छिपा था संदेश

    यह भी पढ़ें- संगम नगरी में सनातनी किन्नर अखाड़ा गठित, कौशल्यानंद बनीं आचार्य महामंडलेश्वर, संगम स्नान के बाद विधिवत पट्टाभिषेक