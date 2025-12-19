6th State Finance Commission : पंचायती राज विभाग में छठें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें लागू करने की तैयारी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पंचम राज्य वित्त आयोग का दौर जाने वाला है। अगले वित्तीय वर्ष से पंचायती राज विभाग में छठें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने की तैयारी है। इसके जनपद के सभी 1540 गांवों का ब्योरा आनलाइन अपलोड किया जाएगा।

हर वर्ष ग्राम पंचायतों को मिलता है बजट गंगापार व यमुनापार के 23 ब्लाकों में 1540 ग्राम पंचायतें हैं। पंचम राज्य वित्त आयोग की निधि से हर साल ग्राम पंचायतों को बजट मिलता है। यह धनराशि एक से लेकर पांच लाख रुपये तक होती है। वित्तीय वर्ष 2026-27 से छठें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को अमल में लाया जाएगा।

12 प्रपत्र भरवाए जा रहे इसके लिए ग्राम पंचायतों की एक-एक जानकारी जुटाई जा रही है। इसके लिए 12 प्रपत्र भरवाए जा रहे हैं। इन प्रपत्रों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में सरकारी भवनों, आबादी, ग्राम पंचायत की आय, खर्च, राज्य व केंद्रीय वित्त से मिलने वाले और उसके खर्च समेत अन्य तमाम बिंदुओं का ब्योरा एकत्र किया जाएगा।

डाटा फीडिंग के लिए बनाई गई आइडी इस संबंध में डीपीआरओ रविशंकर द्विवेदी का कहना है कि सभी ब्लाकों में तैनात पंचायतीराज विभाग के सहायक विकास अधिकारी यह डाटा आनलाइन फीड करेंगे। इसके लिए उनकी एक आइडी बनाई गई है।