    6th State Finance Commission : पंचायती राज विभाग में छठें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें लागू करने की तैयारी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 02:01 PM (IST)

    6th State Finance Commission पंचायती राज विभाग में छठें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें लागू करने की तैयारी है। प्रयागराज के 1540 गांवों का ब्योरा ऑनलाइ ...और पढ़ें

    6th State Finance Commission छठें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें लागू करने की तैयारी हो रही है, प्रयागराज में आनलाइन होगा ब्योरा।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पंचम राज्य वित्त आयोग का दौर जाने वाला है। अगले वित्तीय वर्ष से पंचायती राज विभाग में छठें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने की तैयारी है। इसके जनपद के सभी 1540 गांवों का ब्योरा आनलाइन अपलोड किया जाएगा।

    हर वर्ष ग्राम पंचायतों को मिलता है बजट 

    गंगापार व यमुनापार के 23 ब्लाकों में 1540 ग्राम पंचायतें हैं। पंचम राज्य वित्त आयोग की निधि से हर साल ग्राम पंचायतों को बजट मिलता है। यह धनराशि एक से लेकर पांच लाख रुपये तक होती है। वित्तीय वर्ष 2026-27 से छठें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को अमल में लाया जाएगा।

    12 प्रपत्र भरवाए जा रहे 

    इसके लिए ग्राम पंचायतों की एक-एक जानकारी जुटाई जा रही है। इसके लिए 12 प्रपत्र भरवाए जा रहे हैं। इन प्रपत्रों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में सरकारी भवनों, आबादी, ग्राम पंचायत की आय, खर्च, राज्य व केंद्रीय वित्त से मिलने वाले और उसके खर्च समेत अन्य तमाम बिंदुओं का ब्योरा एकत्र किया जाएगा।

    डाटा फीडिंग के लिए बनाई गई आइडी

    इस संबंध में डीपीआरओ रविशंकर द्विवेदी का कहना है कि सभी ब्लाकों में तैनात पंचायतीराज विभाग के सहायक विकास अधिकारी यह डाटा आनलाइन फीड करेंगे। इसके लिए उनकी एक आइडी बनाई गई है।

    डाटा फीडिंग के बाद जारी होंगे दिशा-निर्देश

    सभी एडीओ को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ग्राम पंचायतों के सचिवों व प्रधानों के माध्यम से यह ब्योरा एकत्र किया जाएगा। फिर ब्लाक में उसकी फीडिंग होती। डाटा फीडिंग के बाद शासन स्तर से दिशा निर्देश दिए जाएंगे।

