40वीं इंदिरा मैराथन का रूट नहीं बदलेगा, धावकों की सुविधा के लिए ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा, पुरस्कार राशि बढ़ाने का भी प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर आयोजित होने वाली देश की सबसे पुरानी व प्रतिष्ठित 40वीं अखिल भारतीय प्राइजमनी इंदिरा मैराथन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सोमवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने विकास भवन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मैराथन की पूरी रूपरेखा जारी कर दी। उन्होंने बताया कि इस बार भी मैराथन का रूट पिछले वर्षों की तरह ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सभी सेक्टरों में मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे जिलाधिकारी ने पत्रकारों से कहा कि 19 नवंबर को सुबह ठीक 6 बजे आनंद भवन के सामने से फुल मैराथन (42.195 किमी) की दौड़ शुरू होगी और भव्य समापन मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में होगा। पूरे रूट पर यातायात डायवर्जन लागू रहेगा ताकि धावकों को किसी तरह की परेशानी न हो। सुरक्षा और सुचारु संचालन के लिए सभी सेक्टरों में मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे।

पहली बार धावकों को चिप युक्त विब नंबर इस बार मैराथन को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए पहली बार धावकों को चिप युक्त विब नंबर दिए जा रहे हैं, जैसा कि विश्व की बड़ी मैराथनों में होता है। इससे समय की सटीक गणना और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि मैराथन की पुरस्कार राशि बढ़ाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है, जल्द ही इस पर फैसला होने की उम्मीद है।

प्रशासन ने किए व्यापक इंतजाम मैराथन को बेदाग और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरे देश से 1500 से अधिक खेल अधिकारी और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट प्रयागराज बुलाए गए हैं। 18 नवंबर से ये सभी अधिकारी शहर पहुंचने लगेंगे और इनकी निगरानी में पूरा आयोजन होगा। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं ताकि धावक और दर्शक पूरी तरह सुरक्षित रहें।