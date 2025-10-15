1,641 एडेड माध्यमिक के शिक्षकों के होंगे स्थानांतरण, आदेश जारी, अब वर्तमान शैक्षिक सत्र में आवेदन नहीं होंगे स्वीकार

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। आफलाइन स्थानांतरण के लिए एडेड माध्यमिक शिक्षकों का संघर्ष अंतत: रंग लाया। दीपावली से पहले शिक्षकों को दीपावली की खुशी देते हुए अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों के लंबित आफलाइन स्थानांतरण किए जाने का आदेश मंगलवार को जारी कर दिया।

अपर मुख्य सचिव ने भेजा पत्र माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे पत्र में अपर मुख्य सचिव ने बताया कि आफलाइन स्थानांतरण की कार्यवाही कतिपय कारणों से 27 जून तक पूर्ण नहीं हो सकने के कारण निदेशालय स्तर पर 1641 अध्यापकों की पत्रावलियां रुक गई थीं। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के तहत इन शिक्षकों के स्थानांतरण की अनुमति प्रदान की गई है।

पूर्व में रह चुके विद्यालय में नहीं भेजे जाएंगे शिक्षक आदेश में कहा गया है कि 1641 शिक्षकों का ही स्थानांतरण किया जाएगा। इसके पश्चात वर्तमान शैक्षिक सत्र में कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह भी निर्देश दिए हैं कि कोई शिक्षक ऐसे विद्यालय में नहीं भेजा जाएगा, जहां पूर्व में वह रह चुके होंगे। अधिनियम में निहित व्यवस्था व शर्तों के अधीन स्थानांतरण की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

आनलाइन स्थानांतरण पूर्व में हो चुके हैं एडेड माध्यमिक शिक्षकों के आनलाइन स्थानांतरण पूर्व में किए जा चुके हैं, लेकिन आफलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी थी। इसके लिए शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के शिविर कार्यालय लखनऊ के बाहर लगातार दिन-रात धरना दिया। तब आश्वासन देकर धरना समाप्त करा दिया गया। इसके बाद स्थानांतरण आदेश को लेकर कोई कार्यवाही नहीं होने पर शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के संभल स्थित आवास के बाहर लगातार धरना दिया।