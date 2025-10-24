राज्य मंत्री मयंकेश्वर प्रतापगढ़ में बोले- 13 वोट पाकर भी सरदार पटेल नहीं बन सके थे प्रधानमंत्री

प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह का शुक्रवार को प्रतापगढ़ आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी की बात का करारा जवाब दिया।

कहा- शून्य वोट पाने वाले नेहरू प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस कार्य समिति के 14 सदस्यों के बीच कराई गई वोटिंग में 13 मत पाने वाले सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। शून्य वोट पाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे, उसी कांग्रेस के राहुल गांधी आज वोट चोरी की बात कर रहे हैं।

...जम्मू-कश्मीर का भी विलय हो चुका होता राज्य मंत्री ने कहा कि आजाद भारत में 450 से अधिक रियासतों का विलय हुआ। यदि सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो जम्मू कश्मीर का भी विलय हो चुका होता। राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह शुक्रवार को यहां अफीम कोठी के सभागार में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

अखिलेश और राहुल को आड़े हाथों लिया अखिलेश व राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि यह दोनों कहते हैं कि भारत कभी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है।

सरदार पटेल जयंती 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक मनेगी उन्होंने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती पर 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक विभिन्न चरणों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर संसदीय क्षेत्र के सभी जिलों में तीन दिन तक 8 से 10 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली जाएगी।

स्कूल-कालेजों में होंगी गतिविधियां राज्य मंत्री ने बताया कि पदयात्रा से पहले स्थानीय लोगों में माहौल बनाया जाएगा। स्कूल कॉलेज में कई गतिविधियां आयोजित होगी। निबंध प्रतियोगिता वाद विवाद प्रतियोगिता, सरदार पटेल के जीवन पर संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन कराया जाएगा। इस दौरान हेल्थ शिविरों के साथ क्षेत्र में स्वच्छता अभियान भी चलेगा। पदयात्रा के दौरान सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि आत्मनिर्भर भारत की शपथ तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम होने के साथ प्रमाण पत्र का वितरण भी किया जाएगा।