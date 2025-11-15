Language
    UP के उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह प्रतापगढ़ में बोले- बिहार की जीत से विपक्षियों को मिला करारा जवाब

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 05:44 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रतापगढ़ में कहा कि बिहार की जीत ने विपक्षियों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने भाजपा की एकता तिरंगा पदयात्रा में भाग लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सबसे विकसित राष्ट्र है। अन्य दलों की नीतियां जातिगत आधार पर बंटवारे की हैं, इसलिए सतर्क रहकर एकता में रहें ताकि विरोधियों को बिहार जैसा सबक मिले।

    Hero Image

    भाजपा की एकता तिरंगा पदयात्रा में शामिल होने आए मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने लोगों को संबांधित किया। जागरण 

    संसू, जागरण, गौरा (प्रतापगढ़)। प्रदेश के उद्यान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि पूरे विश्व में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत से विकसित कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि यहां की संस्कृति संस्कार सबसे ज्यादा मजबूत है। जनएकता का ही परिणाम है कि बिहार में राजग ने ऐतिहासिक जीत हासिल की।

    अन्य दलों की नीतियां जातिगत आधार पर बंटवारे की

    उन्होंने कहा कि अन्य दलों की नीतियां जातिगत आधार पर बंटवारे की है। ऐसे में इनसे सतर्क रहकर सबको एकता की धारा में आना होगा, ताकि विरोधियों को बिहार जैसा सबक मिलता रहे। आप लोग भी समाज को सशक्त करें, ताकि बिहार की जीत की तरह अन्य चुनावों में भी विपक्षियों करारा जवाब दिया जा सके।

    सरदार पटेल ने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा 

    सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कार्यक्रमों की शृंखला में शनिवार को भाजपा ने एकता तिरंगा पदयात्रा का आयोजन किया। इसमें शामिल होने आए मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने गाजी के बाग में कार्यकर्ताओं में जोश भरा। कहा कि सरदार पटेल देश की एकता, अखंडता संप्रभुता, श्रेष्ठता के निर्माता थे। उन्होंने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया, इसलिए इस यात्रा को एकता यात्रा का नाम दिया गया। कहा कि हिंदी-हिंदू-हिंदुस्तान को मजबूत करना हम सभी का कर्तव्य है।

    सरदार पटेल के बताए मार्ग पर चलना होगा 

    कार्यक्रम के मुख्य संयोजक रानीगंज के पूर्व विधायक अभय कुमार धीरज ओझा ने कहा कि हम सभी को सरदार पटेल के बताए मार्ग पर चलना होगा। उन्होंने मंत्री का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसके पहले कार्यक्रम का शुभारंभ संजय पटेल को तिरंगा झंडा देकर मंत्री ने किया।

    ये विशिष्टजन मौजूद रहे 

    पार्टी के जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव, पूर्व जिलाध्यक्ष केके सिंह, राजेंद्र मिश्र, जिला महामंत्री राजेश सिंह, उपाध्यक्ष अशोक सरोज ने भी अपने विचार व्यक्त किया। पूर्व प्रमुख गौरा राकेश कुमार सरोज, शिवगढ़ ब्लाक प्रमुख सत्यम ओझा, नीरज ओझा, नगर पंचायत रानीगंज अध्यक्ष मीरा गुप्ता समेत लोग मौजूद रहे।

