    दीवाली पर झालर लगाते समय बारजा गिरा, दादी व मासूम पौत्र की मौत, एक बालक घायल, प्रतापगढ़ में हुआ दर्दनाक हादसा

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 03:56 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में दीवाली की सजावट के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ। रामपुर मुस्तर्का गांव में एक घर का बारजा ढहने से दादी और मासूम पौत्र की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि एक अन्य पौत्र घायल हो गया। बच्चे बारजे पर झालर लगा रहे थे तभी यह हादसा हुआ। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

    Hero Image

    प्रतापगढ़ में कोतवाली देहात के रामपुर मुस्तर्का गांव में घर के इसी बारजा के गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। दीवाली का पर्व प्रतापगढ़ कोतवाली देहात के रामपुर मुस्तर्का गांव के एक परिवार के लिए मातमी हो गया। सोमवार को घर का बारजा ढह गया। इसके मलबे में दबने से दादी व मासूम पौत्र की मौत हो गई, जबकि दूसरा पौत्र घायल हो गया।

    दो बच्चे बारजे की रेलिंग पर लटककर लगा रहे थे झालर

    गांव के रमाकांत मिश्रा खेती-किसानी करते हैं। उनका बेटा राकेश मिश्र आटो चलाता है। घर के लोग दीपावली पर घर की सफाई कर चुके थे। सजावट की जा रही थी। इस दौरान राकेश के दो बच्चे 10 साल के आयुष मिश्रा व आठ साल के शिवांश मिश्रा छत पर गए व आगे की ओर बारजे पर आकर उसकी ईंटों की बनी रेलिंग पर लटककर झालर लटकाने लगे।

    मलबा समेत दोनों बच्चे नीचे गिरे, दादी भी दब गईं

    घर पुराना था। इस बीच बारजा अचानक भरभराकर ढह गया। मलबा सहित दोनों बच्चे नीचे आ गिरे। वहीं पर मौजूद रमाकांत की 50 साल की पत्नी मंजू मिश्रा व दोनों पाैत्र आयुष मिश्रा व शिवांश मिश्रा दब गए। घटना से अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई। गांव के लोग मदद को दौड़े।

    आयुष की मौके पर, दादी की एसआरएन अस्पताल में मौत

    किसी तरह मलबे में दबे लोगों को निकाला, लेकिन आयुष की मौत तक तक हो चुकी थी। बाकी दोनों को राजा प्रताप बहादुर अस्पताल ले जाया गया। वहां से प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल भेजा गया। वहां पर दोपहर बाद मंजू ने भी दम तोड़ दिया। शिवांश मिश्रा का उपचार चल रहा है। कोतवाली देहात प्रभारी वीके सत्यार्थी ने बताया कि दर्दनाक हादसा हुआ है। बच्चे को प्रयागराज में भर्ती कराया गया है।

