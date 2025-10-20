दीवाली पर झालर लगाते समय बारजा गिरा, दादी व मासूम पौत्र की मौत, एक बालक घायल, प्रतापगढ़ में हुआ दर्दनाक हादसा

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। दीवाली का पर्व प्रतापगढ़ कोतवाली देहात के रामपुर मुस्तर्का गांव के एक परिवार के लिए मातमी हो गया। सोमवार को घर का बारजा ढह गया। इसके मलबे में दबने से दादी व मासूम पौत्र की मौत हो गई, जबकि दूसरा पौत्र घायल हो गया।

दो बच्चे बारजे की रेलिंग पर लटककर लगा रहे थे झालर गांव के रमाकांत मिश्रा खेती-किसानी करते हैं। उनका बेटा राकेश मिश्र आटो चलाता है। घर के लोग दीपावली पर घर की सफाई कर चुके थे। सजावट की जा रही थी। इस दौरान राकेश के दो बच्चे 10 साल के आयुष मिश्रा व आठ साल के शिवांश मिश्रा छत पर गए व आगे की ओर बारजे पर आकर उसकी ईंटों की बनी रेलिंग पर लटककर झालर लटकाने लगे।

मलबा समेत दोनों बच्चे नीचे गिरे, दादी भी दब गईं घर पुराना था। इस बीच बारजा अचानक भरभराकर ढह गया। मलबा सहित दोनों बच्चे नीचे आ गिरे। वहीं पर मौजूद रमाकांत की 50 साल की पत्नी मंजू मिश्रा व दोनों पाैत्र आयुष मिश्रा व शिवांश मिश्रा दब गए। घटना से अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई। गांव के लोग मदद को दौड़े।