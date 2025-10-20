Language
    दीवाली पर कौशांबी में बड़ी वारदात, धारदार हथियार से चाचा की हत्या, भतीजा गंभीर, चित्रकूट के कामतानाथ जा रहे थे दीप जलाने

    By RAJ KUMAR SRIVASTAVAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 01:26 PM (IST)

    कौशांबी में दीवाली के दिन एक दुखद घटना घटी। करारी थाना क्षेत्र के सोंधिया गांव के पास, अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियारों से एक चाचा की हत्या कर दी, जबकि भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक छोटेलाल गुप्ता और उनका भतीजा राहुल, दीपावली पर चित्रकूट के कामतानाथ मंदिर में दीप जलाने जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश जारी है।

    Hero Image

    कौशांबी के करारी में बाइक सवार छोटेलाल गुप्ता की हत्या के बाद गमगीन परिवार की महिलाएं। जागरण 

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। अमावस्या यानी दीवाली पर्व पर सोमवार को जनपद में बड़ी वारदात हुई।भोर बाइक से चित्रकूट के कामतानाथ स्वामी में दीपक जलाने जा रहे बाइक सवार चाचा-भतीजे पर घात लगाकर बैठे हमलावरों ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किया। चाचा की मौके पर ही मौत हो गई व भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया।

    एसपी ने कातिलों को पकड़ने के लिए 4 टीमें गठित की

    राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जख्मी भतीजे को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी पर एसपी राजेश कुमार ने मौका मुआयना किया। फिलहाल हमलावरों के बाबत कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने चार टीमों का गठन कर कातिलों की शीघ्र गिरफ्तारी का निर्देश दिया है।

    करारी के रक्सवारा निवासी कोटेदार के पति थे छोटेलाल

    करारी क्षेत्र के रक्सवारा गांव निवासी 50 वर्षीय छोटेलाल गुप्ता पुत्र छेदीलाल किसानी करते थे। उनकी पत्नी मंजू देवी गांव की कोटेदार हैं। मंजू के मुताबिक सोमवार की भोर करीब 4.30 बजे छोटेलाल भतीजे 20 वर्षीय राहुल पुत्र बाबूलाल के साथ चित्रकूट के कामतानाथ स्वामी में दीपावली के मौके पर दीप जलाने जा रहे थे।

    बेरहमी से हत्या, आंतें बाहर आ गई थी 

    करारी में सोंधिया गांव के समीप नहर पर तीन हमलावरों ने चाचा-भतीजा को रोक लिया। छोटेलाल कुछ समझ पाते, इससे पहले बदमाशों ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार करना शुरू किया। पेट में किए गए कई वार से छोटेलाल की आंत बाहर निकल आई व मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हमलावरों ने छोटेलाल के आंख पर भी चाकू से वार किया।

    भतीजा राहुल भागा तो दौड़ाकर अधमरा कर दिया

    घटना देख छोटेलाल का भतीजा राहुल जान बचाकर भागा तो बदमाशों ने दौड़ाकर करीब 100 मीटर दूर उसे धर-दबोचा। राहुल को भी बेरहमी से मारा पीटा गया। मरणासन्न हुआ तो हमलावर उसे मृत जानकर भाग निकले।

    गंभीर हाल में राहुल जिला अस्पताल में भर्ती 

    लोगों ने वारदात की सूचना ग्राम प्रधान वैशाली गुप्ता के पति शैलेंद्र को फोन पर दिया तो वह स्वजन के साथ मौके पर पहुंचे। प्रधान की सूचना पर एसपी राजेश कुमार, एएसपी राजेश कुमार सिंह, सीओ सिटी शिवांक सिंह, इंस्पेक्टर करारी सियाकांत चौरसिया फील्ड यूनिट की टीम के साथ पहुंचे। गंभीर रूप से जख्मी राहुल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    हमलावरों की संख्या तीन बताई

    राहुल ने होश आने पर हमलावरों की संख्या तो तीन बताया लेकिन उसने किसी को पहचानने से इन्कार किया है। पुलिस ने छोटेलाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

    मोबाइल, सोने की चेन व नकदी नहीं लूटा 

    म्योहर प्रतिनिधि के अनुसार रक्सवारा निवासी छोटेलाल पर जिस तरह से धारदार हथियार से कई वार उन्हें मौत के घाट उतारा गया उससे यह तो स्पष्ट हो गया कि बदमाशों का इरादा सिर्फ हत्या करना था। वारदात लूट के इरादे से नहीं की गई। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि छोटेलाल ने गले में सोने की चेन व अंगुली में अंगूठी पहन रखा था। पास में महंगा मोबाइल व काफी नकदी थी। सारा सामान व पैसा सुरक्षित था। इससे लूट के इरादे से घटना को अंजाम दिए जाने वाले एंगल की जांच को भी दिशा नहीं मिल रही।

    सिर्फ छोटेलाल की हत्या का था मकसद

    फिलहाल पुलिस घटना की तहरीर का इंतजार कर रही है। गांव में एक बात की चर्चा यह भी रही कि मृतक छोटेलाल हर अमावस्या पर दीपक जलाने के लिए चित्रकूट जाते थे। यह बात पूरे गांव को मालूम थी। दीपावली पर वह भोर में घर से निकलते थे। इसी ताक में कातिल भी थे। साथ रहे राहुल को जिस तरह से अधमरा करके छोड़ा गया, उससे यह कयास भी हैं कि हत्यारों का मकसद सिर्फ छोटेलाल की हत्या का था।

    24 दिन बाद बेटे की है शादी, खुशियां मातम में बदली

    म्योहर प्रतिनिधि के अनुसार दिवंगत छोटेलाल एक अच्छे किसान के साथ ही कोटे की दुकान का संचालन भी करते थे। उनके एक बेटी प्रियंका के अलावा तीन बेटे 21 वर्षीय शुभम, 17 वर्षीय विपिन व 15 वर्षीय अनुज हैं। प्रियंका की छोटेलाल शादी कर चुके थे। शुभम का विवाह 24 नवंबर को होना है। घर में शादी की तैयारियां चल रहीं हैं। पूरा परिवार विवाह की तैयारी में जुटा था। इस बीच दीपावली के दिन मिली घर के मुखिया की हत्या की खबर ने कोहराम मचा दिया। गमजदा स्वजन को दिलासा देने जो भी पहुंच रहा था वह अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था।

