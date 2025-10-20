कौशांबी: कोटेदार के पति की चाकू से गोदकर हत्या, भतीजा गंभीर; चित्रकूट के कामतानाथ में दीपक जलाने जा रहे थे दोनों

जागरण संवाददाता, कौशांबी। अमावस्या पर्व पर सोमवार को बाइक से चित्रकूट के कामतानाथ स्वामी में दीपक जलाने जा रहे बाइक सवार चाचा-भतीजे पर हमलावरों ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किया। घटना में चाचा की मौके पर ही मौत हो गई व भतीजा गंभीर रूप से जख्मी है। पुलिस ने जख्मी भतीजे को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया।

चित्रकूट जा रहे थे चाचा और भतीजा करारी क्षेत्र के रक्सवारा गांव निवासी 50 वर्षीय छोटेलाल गुप्ता की पत्नी मंजू देवी कोटेदार हैं। मंजू के मुताबिक सोमवार को छोटेलाल भतीजे 20 वर्षीय राहुल के साथ चित्रकूट के कामतानाथ स्वामी में दीपावली के मौके पर दीया जलाने जा रहे थे। जैसे ही चाचा-भतीजे बाइक से सोंधिया गांव के समीप नहर पर पहुंचे कि तभी तीन हमलावरों ने उन्हें रोक लिया। छोटेलाल कुछ समझ पाते, इससे पहले बदमाशों ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार करना शुरू किया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। राहुल जान बचाकर भागा तो बदमाशों ने दौड़ाकर उसे धर-दबोचा।