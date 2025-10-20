एक घंटे में दो मुठभेड़, तीन बदमाशों को लगी गोली, प्रतापगढ़ के मानधाता और रानीगंज में स्पेशल टीम ने गोली का जवाब दिया गोली से 

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। वाहन चोरों और लुटेरों को प्रतापगढ़ पुलिस ने सबक सिखाया। एक घंटे के भीतर दो स्थानों पर भाग रहे बदमाशों से मुठभेड़ में पुलिस ने गोली का जवाब गोली से दिया। इसमें तीन अंतरजनपदीय बदमाशों के पैर में गोली लग गई। इस दौरान कुल चार बदमाश पकड़े गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सटीक सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी ट्रक चोरी और लूट समेत घटनाओं के मानधाता, रानीगंज, मऊआइमा के बदमाशों के शामिल होने की भनक पुलिस को लगी थी। उनको चिह्नित करने के बाद उनकी तलाश में जुटी मानधाता पुलिस और स्पेशल टीम को रविवार देर रात सफलता मिली। सटकी सूचना मिलने पर स्पेशल टीम के प्रभारी इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह और मानधाता एसओ एके सिंह रामपुर बंतरी गांव के पास मौजूद थे।

कार से आए थे चार बदमाश कार से आए चार लोगों को रोकना चाहा तो तो वह कार से उतरकर पुलिस पर फायर करने लगे। पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से एक घायल हो गया। उसकी पहचान मानधाता परशुरामपुर के जैनुल आब्दीन के रूप में हुई। उसके साथ मिले एक अन्य आरोपित अमित को दौड़ाकर पकड़ लिया। दो लोग मौके से भाग निकले। मौके से भागे बदमाशों को पुलिस ने पीछा किया।

बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग सराय रतऊ गांव में घेराबंदी की। भाग रहे दोनों बदमाशों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो वह भी फायरिंग करने लगे। जवाबी फायरिंग में दोनों पैर में गोली लगने से घायल हो गए। घायल आरोपितों की पहचान दुबाही मऊआइमा के रहने वाले सुनील यादव और पिपरी दिलीपपुर के हसीब के तौर पर हुई। पुलिस बदमाशों के पास से तमंचा व चोरी-लूट के पांच वाहनों बरामद कर उन्हें राजा प्रताप बहादुर अस्पताल ले गई। बदमाशाें पर कई केस दर्ज हैं। यह इतने शातिर हैं कि चुराए गए वाहनों का हुलिया बदलकर बेचते हैं, ताकि पुलिस गुमराह हो जाए। पांच वाहन इनसे बरामद किए गए हैं।