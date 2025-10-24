प्रतापगढ़ में प्रेमी ने शादी से किया इन्कार तो युवती ने फंदे से लटक कर दी जान, सुसाइड नोट ने खोल दिया आत्महत्या का इरादा
प्रतापगढ़ के सांगीपुर में एक युवती ने प्रेमी द्वारा शादी से इनकार करने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अपनी आत्महत्या का कारण बताया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया, यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है।(x)
संसू, जागरण, सांगीपुर (प्रतापगढ़)। प्रेमी युवक ने शादी करने से इन्कार कर दिया। इससे युवती को गंभीर ठेस पहुंची। उसने आव देखा न ताव फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। कमरे में मिले सुसाइट नोट से आत्महत्या की वजह सामने आई है। युवती के चचेरे भाई ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस घटना की जांच-पड़ताल कर रही है।
सांगीपुर के टोडरपुर गांव की घटना
सांगीपुर के टोडरपुर गांव में शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे घर के अंदर कमरे में 20 वर्षीय अंशिका सिंह पुत्री अर्जुन सिंह का शव फंदे से लटकता मिला। घटना के समय मृतक अंशिका घर में अकेली थी। उसकी मां, दादी व छोटा भाई बाहर थे। घर पहुंचने पर मां ने बेटी को फंदे से लटका देखा तो चीख पड़ी। आवाज सुनकर गांव के लोग भी जुट गए।
युवती के पिता अहमदाबाद में टैंकर चालक हैं
कमरे में मिले सुसाइड नोट से जानकारी हुई कि प्रेमी युवक द्वारा शादी से मना करने पर युवती ने आत्मघाती कदम उठाते हुए फंदा लगाकर जान दे दी। मृत युवती के पिता अहमदाबाद में टैंकर चालक है। यहां घर में वह मां, दादी और छोटे भाई के साथ रहती थी। घटना को लेकर चचेरे भाई सत्यम सिंह ने तहरीर दी है।
एसओ सांगीपुर बोले- जांच के बाद कार्रवाई होगी
इस संबंध में एसओ सांगीपुर मनीष त्रिपाठी का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सुसाइड नोट से प्रथम दृष्टया प्रेमी के शादी से इंकार करने पर युवती के द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात सामने आई है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।
