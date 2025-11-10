राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा ने प्रतापगढ़ में कहा- बेटियों के सशक्त होने से विकसित होगा देश

By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्या प्रतिभा कुशवाहा ने प्रतापगढ़ में जीजीआईसी के कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने बेटियों को सशक्त होने और देश के विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित किया। कुशवाहा जी ने छात्राओं को मोबाइल के गलत इस्तेमाल से बचने और साइबर अपराधों के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। उन्होंने वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया और मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बेटियां सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर होंगी तो देश विकसित होगा।