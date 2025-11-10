Language
    राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा ने प्रतापगढ़ में कहा- बेटियों के सशक्त होने से विकसित होगा देश

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 03:53 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्या प्रतिभा कुशवाहा ने प्रतापगढ़ में जीजीआईसी के कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने बेटियों को सशक्त होने और देश के विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित किया। कुशवाहा जी ने छात्राओं को मोबाइल के गलत इस्तेमाल से बचने और साइबर अपराधों के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। उन्होंने वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया और मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बेटियां सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर होंगी तो देश विकसित होगा।

    प्रतापगढ़ के जीजीआइसी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल राज्य महिला आयोग की सदस्य राज्य महिला आयोग सदस्य। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा का सोमवार को प्रतापगढ़ आगमन हुआ। वह निरीक्षण भवन में कुछ देर रुकने के बाद वन स्टाप सेंटर भुलियापुर का निरीक्षण करने पहुंचीं।

    बेटियों को मोबाइल के दुरुपयोग से बचने की दी सलाह  

    दोपहर में राजकीय बालिका इंटर कालेज में निरीक्षण व मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुईं। यहां उन्होंने बेटियों को मोबाइल के दुरुपयोग से बचने व साइबर अपराध से सतर्क रहने को प्रेरित किया। कहा कि बेटियां अब सशक्त हो रही हैं।

    मोदी सरकार ने बेटियों के लिए कई योजनाएं चलाईं  

    उन्होेने कहा कि मोदी व योगी सरकार ने बेटियों के बारे में केवल सोचा ही नहीं, कई योजनाएं चलाईं। बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ का नारा देकर उसे साकार भी किया। वर्ष 2047 में भारत तभी सही मायने में विकसित होगा, जब बेटी सुरक्षित, शिक्षित व आत्मनिर्भर होगी। कहा कि इस दिशा में भाजपा सरकारें काम कर रही हैं। इसके बाद महिला आयोग की सदस्य ने महिला चिकित्सालय का निरीक्षण करके नवजीवन उत्सव-मां और शिशु सम्मान समारोह कार्यक्रम में सहभागिता की।

