प्रतापगढ़ में DM आवास के गेट पर आत्मदाह का प्रयास करने पर मुकदमा, बंटवारे के विवाद को लेकर युवक ने उठाया था आत्मघाती कदम
प्रतापगढ़ में डीएम आवास के गेट पर एक युवक ने पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के विवाद के चलते आत्मदाह का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। देल्हूपुर विश्वनाथगंज बाजार के अविनाश जायसवाल नामक इस युवक का अपने परिवार से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। पुलिस ने उसे आत्मदाह के प्रयास में पकड़ लिया और अब उससे पूछताछ कर रही है। युवक ने देल्हूपुर पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया है।
जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे का विवाद न सुलझने पर डीएम आवास के गेट पर आत्मदाह का प्रयास करने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। अब पुलिस उसे पकड़कर पूछताछ कर रही है।
देल्हूपुर विश्वनाथगंज बाजार का रहने वाला है युवक
देल्हूपुर विश्वनाथगंज बाजार के अविनाश जायसवाल का उसके परिवार से पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। यह मामला राजस्व और पुलिस के पास गया था, लेकिन निस्तारित नहीं हो सका। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों का शांतिभंग में चालान कर दिया था।
सुरक्षाकर्मियों ने आत्मदाह का प्रयास करने पर पकड़ा
अविनाश अपने चाचा राजाराम के साथ रविवार शाम करीब पांच बजे डीएम आवास के गेट पर पहुंचा। अपने साथ शीतल पेय की बोतल में लाए गए पेट्रोल को खुद पर उड़ेल लिया। माचिस निकालने लगा तो गेट पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया।
देल्हूपुर पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया
सिविल लाइन पुलिस चौकी को सूचना दी। चौकी इंचार्ज अनुपम त्रिपाठी पहुंचे व उसे साथ ले गए। वह देल्हूपुर पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगा रहा था। एसओ ने बताया कि प्रकरण पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे का है। समझौते पर युवक राजी नहीं हो रहा है। बंटवारा पुलिस नहीं करवाती। हंगामा करने वाले युवक पर केस दर्ज करके प्रकरण की जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।