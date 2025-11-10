प्रतापगढ़ में DM आवास के गेट पर आत्मदाह का प्रयास करने पर मुकदमा, बंटवारे के विवाद को लेकर युवक ने उठाया था आत्मघाती कदम

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे का विवाद न सुलझने पर डीएम आवास के गेट पर आत्मदाह का प्रयास करने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। अब पुलिस उसे पकड़कर पूछताछ कर रही है। देल्हूपुर विश्वनाथगंज बाजार का रहने वाला है युवक देल्हूपुर विश्वनाथगंज बाजार के अविनाश जायसवाल का उसके परिवार से पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। यह मामला राजस्व और पुलिस के पास गया था, लेकिन निस्तारित नहीं हो सका। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों का शांतिभंग में चालान कर दिया था।

सुरक्षाकर्मियों ने आत्मदाह का प्रयास करने पर पकड़ा अविनाश अपने चाचा राजाराम के साथ रविवार शाम करीब पांच बजे डीएम आवास के गेट पर पहुंचा। अपने साथ शीतल पेय की बोतल में लाए गए पेट्रोल को खुद पर उड़ेल लिया। माचिस निकालने लगा तो गेट पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया।