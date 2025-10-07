प्रतापगढ़ में उधार की बीयर नहीं देने पर सेल्समैन पर लाइसेंसी रिवाल्वर ताना, चार आरोपित गिरफ्तार
प्रतापगढ़ के लालगंज में उधार बीयर नहीं देने पर सेल्समैन पर रिवाल्वर तान दी गई। गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी। सेल्समैन ने चार लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिला आबकारी अधिकारी ने घटनाओं पर चिंता जताई और पुलिस से सुरक्षा की मांग की है।
संसू, जागरण, लालगंज (प्रतापगढ़)। साहबगंज में शराब की दुकान पर पसंदीदा बीयर नहीं मिलने पर हिस्ट्रीशीटर ने सेल्समैन की पिटाई का मामला अभी शांत नहीं हुआ, अब लालगंज में उधार में बीयर न देने पर सेल्समैन पर आरोपित ने लाइसेंसी रिवाल्वर तान दी। गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की है।
लालगंज कोतवाली के तिनमोहडिया पर स्थित शराब की दुकान पर प्रयागराज जनपद के हंडिया थाना अंतर्गत बरौत निवासी ओम प्रकाश ओझा पुत्र विजय शंकर ओझा सेल्समैन हैं। सेल्समैन का आरोप है कि सोमवार रात करीब नौ बजे दो बाइक से चार व्यक्ति पहुंचे। उससे उधार बीयर मांगने लगे। मना करने पर गाली-गलौज करने लगे।
यह भी पढ़ें- प्रतापगढ़ में अवैध पटाखा बरामदगी मामले में मां व तीन बेटों के खिलाफ मुकदमा, पुलिस ने प्रबंधक का नाम हटाया
इसी बीच उनमें से एक व्यक्ति ने सेल्समैन पर लाइसेंसी रिवाल्वर तान दी। आरोपितों ने वहां हंगामा भी किया। शोर सुनकर आसपास के लोगों को आते देख धमकी देते चले गए। पीड़ित सेल्समैन ने तिना निवासी अखिलेश दुबे, हर्षपुर निवासी रवि मिश्र व नित्यानंद मिश्र उर्फ शानू तथा एक अज्ञात समेत चार के खिलाफ तहरीर दी। घटना का वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गया है। यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित हो गया। दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता।
यह भी पढ़ें- PCS Pre Exam 2025 : डिजिटल लाकर वाले बाक्स में सुरक्षित रखे जाएंगे प्रश्नपत्र, प्रयागराज में कड़ी सुरक्षा रहेगी
प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अज्ञात आरोपित की पहचान हर्षपुर के ही मनोज यादव के रूप में की गई है। चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर शांतिभंग में विधिक कार्रवाई की गई। उधर, जिला आबकारी अधिकारी अखिलेश्वर नाथ सिंह का कहना है कि लालगंज सर्किल में दो दिन में दो सेल्समैन से गाली-गलौज, मारपीट और रिवाल्वर दिखाकर जान से मारने की घटना को लेकर विभाग गंभीर है। वह पुलिस अधीक्षक से मिलकर उनको पूरे मामले की जानकारी देंगे। सुरक्षा के दृष्टि से मांग भी करेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।