प्रतापगढ़ में उधार की बीयर नहीं देने पर सेल्समैन पर लाइसेंसी रिवाल्वर ताना, चार आरोपित गिरफ्तार

प्रतापगढ़ के लालगंज में उधार बीयर नहीं देने पर सेल्समैन पर रिवाल्वर तान दी गई। गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी। सेल्समैन ने चार लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिला आबकारी अधिकारी ने घटनाओं पर चिंता जताई और पुलिस से सुरक्षा की मांग की है।

संसू, जागरण, लालगंज (प्रतापगढ़)। साहबगंज में शराब की दुकान पर पसंदीदा बीयर नहीं मिलने पर हिस्ट्रीशीटर ने सेल्समैन की पिटाई का मामला अभी शांत नहीं हुआ, अब लालगंज में उधार में बीयर न देने पर सेल्समैन पर आरोपित ने लाइसेंसी रिवाल्वर तान दी। गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की है।

