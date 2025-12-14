जांच कहां हुई, दवाएं अस्पताल से मिल रही हैं कि नहीं...प्रतापगढ़ के अस्पतालों के निरीक्षण में मरीजों से ली गई जानकारी

संसू, जागरण, प्रतापगढ़। राजकीय मेडिकल कालेज प्रयागराज के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. राजेश कुमार राय रविवार को प्रतापगढ़ में रहे। उन्होंने मेडिकल कालेज, राजा प्रताप बहादुर अस्पताल व महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पतालों में भर्ती मरीजों से सुविधाओं की जानकारी ली। उनसे पूछा कि उनकी जांच कहां से हुई और दवाएं अस्पताल से मिल रही हैं कि नहीं।

डॉ. राजेश कुमार सबसे पहले मेडिकल कालेज पहुंचे। यहां उन्होंने एमबीबीएस के छात्राओं से बातचीत के बाद मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद वह राजा प्रताप बहादुर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे। यहां उन्होंने मरीज को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। मरीजों से बातचीत की।

इसके बाद वह महिला अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने आयुष्मान वार्ड में भर्ती महिला से पूछा कि ऑपरेशन हुआ है। आपकी जांच अस्पताल में हुई या बाहर से दवाएं कहां से मिल रही है। इस पर महिला ने बताया कि उसकी सारी जांच अस्पताल से हुई हैं और दवाई भी यही से मिली।

यहां दिव्यांग शौचालय बंद मिला। शौचालय में पानी नहीं आ रहा था इस पर सफाई कर्मचारी के सुपरवाइजर को बुलाकर फटकार लगाई। इस दौरान उन्होंने पोषण पुनर्वास केंद्र, एसएनसीयू वार्ड, दवाओं के स्टोर मैं जाकर दवाओं की उपलब्धता की पड़ताल की।