    जांच कहां हुई, दवाएं अस्पताल से मिल रही हैं कि नहीं...प्रतापगढ़ के अस्पतालों के निरीक्षण में मरीजों से ली गई जानकारी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 01:58 PM (IST)

    प्रयागराज मेडिकल कालेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. राजेश कुमार राय ने प्रतापगढ़ के मेडिकल कालेज, राजा प्रताप बहादुर अस्पताल और महिला अस्पताल का निरीक्षण ...और पढ़ें

    प्रतापगढ़ के राजा प्रताप बहादुर अस्पताल के महिला विंग में भर्ती महिला से जानकारी लेते मेडिकल कालेज प्रयागराज के डॉ. राजेश कुमार राय व अन्य। जागरण 

    संसू, जागरण, प्रतापगढ़। राजकीय मेडिकल कालेज प्रयागराज के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. राजेश कुमार राय रविवार को प्रतापगढ़ में रहे। उन्होंने मेडिकल कालेज, राजा प्रताप बहादुर अस्पताल व महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पतालों में भर्ती मरीजों से सुविधाओं की जानकारी ली। उनसे पूछा कि उनकी जांच कहां से हुई और दवाएं अस्पताल से मिल रही हैं कि नहीं।

    डॉ. राजेश कुमार सबसे पहले मेडिकल कालेज पहुंचे। यहां उन्होंने एमबीबीएस के छात्राओं से बातचीत के बाद मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद वह राजा प्रताप बहादुर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे। यहां उन्होंने मरीज को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। मरीजों से बातचीत की।

    इसके बाद वह महिला अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने आयुष्मान वार्ड में भर्ती महिला से पूछा कि ऑपरेशन हुआ है। आपकी जांच अस्पताल में हुई या बाहर से दवाएं कहां से मिल रही है। इस पर महिला ने बताया कि उसकी सारी जांच अस्पताल से हुई हैं और दवाई भी यही से मिली।

    यहां दिव्यांग शौचालय बंद मिला। शौचालय में पानी नहीं आ रहा था इस पर सफाई कर्मचारी के सुपरवाइजर को बुलाकर फटकार लगाई। इस दौरान उन्होंने पोषण पुनर्वास केंद्र, एसएनसीयू वार्ड, दवाओं के स्टोर मैं जाकर दवाओं की उपलब्धता की पड़ताल की।

    इसके बाद उन्होंने राजा प्रताप बहादुर अस्पताल के वार्डों में जाकर मरीजों से सुविधाओं की जानकारीली। इस दौरान उनके साथ मेडिकल कालेज की उप प्रधानाचार्य डॉ. रश्मि यादव, सीएमएस डॉ. आरके पांडेय, डॉ. अवंतिका पांडेय, डॉ. मनोज खत्री डॉ. केके तिवारी, विजय सिंह आदि इस दौरान उपस्थित रहे।

