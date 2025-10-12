प्रतापगढ़ में घड़ियाल देख फैली दहशत, ग्रामीणों ने दिखाई दिलेरी, नहर से पकड़ा और वन दारोगा को सौंपा

संसू, जागरण, पट्टी (प्रतापगढ़)। रविवार देर शाम का समय था, कुछ ग्रामीण शारदा सहायक खंड 36 की जौनपुर रजबहा के पास मौजूद थे। इसी में से किसी की नजर पानी में तैरती किसी चीज पर पड़ी। निकट जाने पर उनके होश उड़ गए। नहर के पानी में एक घड़ियाल दिखा। कुछ ही देर में वहां भीड़ जुट गई। इनमें से कुछ साहसी ग्रामीणों ने घड़ियाल को पकड़ लिया।

घड़ियाल का वीडियो बनाने भी जुटे रहे युवा घड़ियाल को जैतापुर के ग्रामीणों ने जाल डालकर मशक्कत के बाद पकड़ा। इसके बाद वन विभाग को सौंप दिया। वे उसे ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर-ट्राली पर लाद कर वन विभाग ले गए। लगभग 30 मिनट तक जैतापुर गांव में ग्रामीणों की भारी भीड़ घड़ियाल के अगल-बगल वीडियो बनाती हुई नजर आई। बच्चे शोर मचाते हुए नजर आए। घड़ियाल के जाने के बाद ही वहां माहौल सामान्य हो सका। ग्रामीणों की मानें तो नहर के भीतर अभी और भी घड़ियाल मौजूद हैं।

वन कर्मियों ने घड़ियाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया इलाके के बीबीपुर गांव के समीप से गुजरी शारदा सहायक खंड 36 नहर में भी रविवार सुबह ग्रामीणों को एक घड़ियाल तैरता हुआ दिखाई दिया। सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ हो गई। सूचना पर पहुंचे वन कर्मियों ने जाल डालकर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। इसके पहले वेसार गांव में शनिवार सुबह ग्रामीणों को नहर में घड़ियाल दिखा था। इससे ग्रामीण काफी भयभीत रहे।

घड़ियाल दिखने पर नहर के फाटक को बंद कराया गया था वन दारोगा विजय कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों ने घड़ियाल की सूचना दी। नहर के फाटक को बंद कराया गया। देर शाम जैतापुर गांव के सदाशिव, राजू , धर्मेंद्र ,सरवन, रामनारायण, रमेश पटेल, चंदन समेत कई ग्रामीणों ने जाल डालकर घड़ियाल को पकड़ लिया। सूचना पर पहुंचे वन दारोगा लालचंद यादव को सौंप दिया।