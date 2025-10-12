Pratapgarh Encounter : पुलिस मुठभेड़ में लूट के दो आरोपित गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली, लूटा गया मोबाइल बरामद

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। पुलिस और बदमाशों की रविवार सुबह मुठभेड़ हो गई। इसमें लूट के दो आरोपित पकड़ लिए गए। भागने के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में एक के पैर में पुलिस की गोली लग गई। मुठभेड़ देल्हूपुर के नौवापुर के पास हुई।

आयुष घायल, मोह भी पकड़ा गया पुलिस की गोली से आयुष यादव पुत्र गुलाब यादव देल्हूपुर बाजार घायल हो गया। उसके साथ रहा उपहार मनी उर्फ मोह पुत्र इंद्र प्रकाश यादव निवासी ग्राम तौकलपुर तिवारीपुर देल्हूपुर भी पकड़ा गया है। इनके कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद किया गया।

नौ अक्टूबर को महिला से की थी लूट नौ अक्टूबर को एक महिला बैंक से पैसे निकालने जा रही थी। रास्ते में छितपालगढ़ नहर पुलिया के पास मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने पर्स, मोबाइल व रुपये छीन लिया था। इस प्रकरण में थाना देल्हूपुर में केस दर्ज किया गया था।

राजफाश को एसपी ने दो टीमें गठित की थी घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (एसपी) दीपक भूकर ने दो टीमों का गठन किया था। टीमों द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य संकलन, तकनीकी जानकारी व सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपितों की शिनाख्त एवं गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे थे। दबिश दी जा रही थी।

देल्हूपुर पुलिस से हुई मुठभेड़ देल्हूपुर पुलिस ने नौवापुर के पास चेकिंग के दौरान आरोपितों को रोका गया तो उन लोगों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। आत्मसुरक्षार्थ पुलिस टीम की जबाबी फायरिंग में लूट का आरोपित शातिर बदमाश आयुष यादव गोली लगने से गिर गया।