कौशांबी में विवाहिता को बंधक बनाकर तांत्रिक ने किया दुष्कर्म, बीमार बेटे के इलाज को गई थी, Video वायरल करने की दी धमकी

जागरण संवाददाता, कौशांबी। अंधविश्वास में फंसी एक विवाहिता की मजबूरी का फायदा उठाते हुए तांत्रिक ने बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। घटना की वीडियो भी बना लिया। फिर पुलिस से शिकायत करने पर इसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दी।

पति से संपर्क न हो, इसलिए महिला का सिम तोड़ दिया इतना ही नहीं विवाहिता पति से संपर्क नहीं कर सके, इसलिए तांत्रिक ने उसका सिम तोड़कर फेंक दिया और नया सिम कार्ड दे दिया। रविवार को पति के साथ कौशांबी पुलिस आफिस पहुंची भुक्तभोगी विवाहिता ने शिकायती पत्र अधिकारी को देकर आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

बेटे के इलाज को रुपये कमाने पति गया था दिल्ली प्रयागराज के एयरपोर्ट इलाके के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी शादी सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। उसके तीन नाबालिग बच्चे हैं। बड़े बेटे की उम्र पांच वर्ष है। पीड़ित के मुताबिक बेटे की तबियत खराब रहती है। परिवार के भरण-पोषण व बेटे के इलाज के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए वह दिल्ली कमाने चला गया। पत्नी व बच्चों को वह ससुराल छोड़ गया था।

पश्चिमशरीरा के बाकरगंज का है आरोपित तांत्रिक पीड़ित महिला ने बताया कि उसका ननिहाल सरसवां में है। ननिहाल के एक व्यक्ति से पता चला कि पश्चिमशरीरा क्षेत्र के बाकरगंज निवासी एक तांत्रिक बीमारी को तंत्र-मंत्र से ठीक करता है। वह बेटे की बीमारी से काफी परेशान थी। दो सितंबर को तांत्रिक के पास बेटे का इलाज कराने गई।

पानी पीने के बाद क्या हुआ, महिला को पता नहीं आरोप है कि तांत्रिक ने उसे पानी पीने को दिया। पानी का अजीब सा स्वाद था। इसके बाद उसे कुछ होश नहीं रहा। शाम को तांत्रिक उसे ननिहाल छोड़ गया और अगले दिन फिर बुलाया। इस बार उसने उसका अश्लील वीडियो दिखाकर मनमानी की। यह सिलसिला एक सप्ताह तक चला।

पुलिस से शिकायत न करने की तांत्रिक ने दी धमकी महिला ने पुलिस से शिकायत करने की बात कही तो तांत्रिक ने वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि उसका सिम कार्ड तांत्रिक ने तोड़कर फेंक दिया, जिससे वह पति से संपर्क नहीं कर सके। मायके से पति का फोन नंबर लेकर पीड़िता ने घटना की जानकारी पति को दी। सूचना मिलने के बाद पति दिल्ली से ससुराल पहुंचा।