Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कौशांबी में विवाहिता को बंधक बनाकर तांत्रिक ने किया दुष्कर्म, बीमार बेटे के इलाज को गई थी, Video वायरल करने की दी धमकी

    By RAJ KUMAR SRIVASTAVAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 05:42 PM (IST)

    कौशांबी में एक तांत्रिक की हैवानियत सामने आई है। उसने एक महिला को बंधक बनाने के बाद उससे दुष्कर्म किया। महिला अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए तांत्रिक के पास गई थी। उसने बताया कि तांत्रिक ने उसे पानी के लिए पानी दिया, जिसे पीने के बाद उसे कुछ याद नहीं रहा। आरोपित ने पुलिस को बताने पर उसका अश्लील वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी। 

    prefferd source google
    Hero Image

    कौशांबी के पश्चिमशरीरा इलाके के तांत्रिक ने महिला से दुष्कर्म किया, भुक्तभोगी ने पुलिस से शिकायत की है।

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। अंधविश्वास में फंसी एक विवाहिता की मजबूरी का फायदा उठाते हुए तांत्रिक ने बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। घटना की वीडियो भी बना लिया। फिर पुलिस से शिकायत करने पर इसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पति से संपर्क न हो, इसलिए महिला का सिम तोड़ दिया

    इतना ही नहीं विवाहिता पति से संपर्क नहीं कर सके, इसलिए तांत्रिक ने उसका सिम तोड़कर फेंक दिया और नया सिम कार्ड दे दिया। रविवार को पति के साथ कौशांबी पुलिस आफिस पहुंची भुक्तभोगी विवाहिता ने शिकायती पत्र अधिकारी को देकर आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

    बेटे के इलाज को रुपये कमाने पति गया था दिल्ली

    प्रयागराज के एयरपोर्ट इलाके के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी शादी सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। उसके तीन नाबालिग बच्चे हैं। बड़े बेटे की उम्र पांच वर्ष है। पीड़ित के मुताबिक बेटे की तबियत खराब रहती है। परिवार के भरण-पोषण व बेटे के इलाज के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए वह दिल्ली कमाने चला गया। पत्नी व बच्चों को वह ससुराल छोड़ गया था।

    पश्चिमशरीरा के बाकरगंज का है आरोपित तांत्रिक

    पीड़ित महिला ने बताया कि उसका ननिहाल सरसवां में है। ननिहाल के एक व्यक्ति से पता चला कि पश्चिमशरीरा क्षेत्र के बाकरगंज निवासी एक तांत्रिक बीमारी को तंत्र-मंत्र से ठीक करता है। वह बेटे की बीमारी से काफी परेशान थी। दो सितंबर को तांत्रिक के पास बेटे का इलाज कराने गई।

    पानी पीने के बाद क्या हुआ, महिला को पता नहीं 

    आरोप है कि तांत्रिक ने उसे पानी पीने को दिया। पानी का अजीब सा स्वाद था। इसके बाद उसे कुछ होश नहीं रहा। शाम को तांत्रिक उसे ननिहाल छोड़ गया और अगले दिन फिर बुलाया। इस बार उसने उसका अश्लील वीडियो दिखाकर मनमानी की। यह सिलसिला एक सप्ताह तक चला।

    पुलिस से शिकायत न करने की तांत्रिक ने दी धमकी

    महिला ने पुलिस से शिकायत करने की बात कही तो तांत्रिक ने वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि उसका सिम कार्ड तांत्रिक ने तोड़कर फेंक दिया, जिससे वह पति से संपर्क नहीं कर सके। मायके से पति का फोन नंबर लेकर पीड़िता ने घटना की जानकारी पति को दी। सूचना मिलने के बाद पति दिल्ली से ससुराल पहुंचा।

    जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन

    रविवार को पुलिस आफिस पहुंचे दंपती ने बताया कि उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित दंपती का कहना है कि अधिकारी ने जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज शहर की ओर तेंदुआ के बढ़ते कदम से वन विभाग सक्रिय, पगचिह्नों के सहारे पकड़ने का प्रयास, झूंसी के HRI में दिखा था

    यह भी पढ़ें- ... तो पटाखों के ढेर पर बैठा है प्रयागराज, पहले सोरांव, फूलपर और अब हंडिया में 8 लाख कीमत का बरामद, 3 गिरफ्तार