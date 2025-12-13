प्रतापगढ़ में बड़ा हादसा टला, कोहरे में स्कूल बस से टकराई कार, बस में सवार सभी 27 बच्चे सुरक्षित
प्रतापगढ़ में कोहरे के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। संस्कार ग्लोबल स्कूल की बस, जिसमें 27 बच्चे सवार थे, एक कार से टकरा गई। घटना जेठवारा के पास भुआलपुर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। ठंड के मौसम में कोहरे का आगाज हो चुका है। कोहरे की चादर जिले में शनिवार से तनने लगी। इसके चलते सड़क हादसे भी शुरू हो गए हैं। कोहरे के कारण शनिवार सुबह एक स्कूली बस से कार टकरा गई। इससे कार क्षतिग्रस्त हो गई तथा बस पर बैठे सभी 27 बच्चे सुरक्षित रहे। कार सवारों को भी चोट नहीं आई।
बस सवार बच्चे सहम गए थे
हादसे के बाद बस सवार बच्चे काफी सहम गए थे। आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बस सवार बच्चों को सकुशल बाहर निकाला और उन्हें ढांढस बंधाया। इसके बाद स्कूल प्रबंधन को सूचना दी गई। वहां पहुंचे स्कूल के लोगों की सूचना पर बच्चों के अभिभावक भी आ गए।
संस्कार ग्लोबल स्कूल की बस पर सवार थे बच्चे
बताया जाता है कि संस्कार ग्लोबल स्कूल की बस बच्चों को लेकर सुबह करीब आठ बजे जेठवारा की तरफ से टेंऊंगा स्थित स्कूल की ओर आ रही थी। वातावरण में छाए घने कोहरे के कारण भुआलपुर खेल मैदान के पास सामने से आ रही कार बस से टकरा गई।
कार चालक भी सकुशल
कार चालक नरायनपुर निवासी राघव सिंह भी इस हादसे में बाल-बाल बच गया। हादसे की सूचना पर वहां पुलिस भी पहुंच गई। कोतवाली देहात प्रभारी पुष्पराज सिंह ने बताया कि हादसे में कार और बस सवार सभी लोग सकुशल बच गए हैं। कोहरे के कारण हादसा हुआ है।
