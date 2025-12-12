SSC Hindi Translator Exam 2025 : संयुक्त हिंदी अनुवादक की पेपर-2 परीक्षा 14 दिसंबर को होगी, प्रयागराज में 663 परीक्षार्थी
राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा-2025 के पेपर-2 की परीक्षा 14 दिसंबर को होगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। यह परीक्षा प्रयागराज में भी होगी।
इन पदों के लिए होगी परीक्षा
संयुक्त हिंदी अनुवादक की परीक्षा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं संगठनों में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन आफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर तथा उप-निरीक्षक (हिंदी ट्रांसलेटर) के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की जा रही है। आयोग ने इन कुल 437 पदों पर भर्ती के लिए जून में आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे।
प्रयागराज के दो केद्रों पर होगी परीक्षा
प्रयागराज में 663 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें लिए ईश्वर शरण इंटर कालेज में 432 और राजकीय इंटर कालेज में 231 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा सुबह 11 से एक बजे की पाली में होगी।
