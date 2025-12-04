Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Pratapgarh Road Accident : सड़क हादसे में घायल दूसरे युवक ने भी तोड़ा दम, एक की हालत बनी है नाजुक

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 03:48 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में मोहनगंज मादूपुर के पास हुई सड़क दुर्घटना में अजगरा के एक और युवक की मौत हो गई, जिससे गाँव में मातम छा गया। सुनील गुप्ता नामक युवक की पहल ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में घायल अजगरा के संजय वर्मा की मौत के बाद बिलखते स्वजन व गांव की महिलाएं । जागरण 

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। भीषण सड़क हादसे में घायल अजगरा के बाइक सवार दूसरे युवक की भी मौत हो गई, जबकि एक जीवन-मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। इधर गुरुवार को एक ही गांव में दो शव लाए जाने पर स्वजन में करुण क्रंदन मच गया, ग्रामीणों की भी आंखें नम थीं। यह हादसा बुधवार देर रात मोहनगंज मादूपुर के पास हुआ था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निमंत्रण से लौटते समय कार ने बाइक में मारी थी टक्कर 

    लीलापुर के अजगरा बाजार निवासी 25 वर्षीय सुनील कुमार गुप्ता पुत्र अशोक कुमार अपने दो हमउम्र साथियों संजय वर्मा और कुंदन वर्मा अजगरा को बाइक पर लेकर भुवालपुर एक निमंत्रण में गया था। वहां से लौटते समय रात करीब 9:45 बजे पीछे से कार सवार ने टक्कर मार दी थी। तेज धक्के से तीनों हाईवे पर गिर गए और कुछ दूर तक घिसट गए। सुनील को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बाकी दोनों का इलाज किया जा रहा था।

    तीन बहनों में एक ही भाई था सुनील 

    गुरुवार दोपहर संजय वर्मा ने भी दम तोड़ दिया। शव लाए जाने पर अजगरा बाजार में लोगों की भीड़ जुट गई। सुनील कुमार गुप्ता के पिता की दो आटा चक्की है, जिसे वह स्वयं संचालित करता था। आमदनी और बढ़ाने और खर्च कम करने के लिए सौर उर्जा छत पर लगाने का कार्य अभी हाल ही में शुरू किया था। वह माता-पिता का इकलौता था, जबकि तीन बहनों में एक बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। दो छोटी बहनें हैं, जिनकी शादी नही हुई है। मां श्यामा देवी इकलौते बेटे की मौत से अचेतावस्था में चली गई है।

    संजय के घरवाले भी गमगीन 

    इधर इसी हादसे में जान गंवाने के दौरान संजय वर्मा पुत्र उमाशंकर वर्मा तीन भाइयों में बीच का था। वह खाना बनाने का काम कर जीविका चलाता था। उसकी मां ऊषा देवी मजदूरी करती हैं। तीसरा साथी मनीष वर्मा उर्फ कुंदन के पिता राम आसरे की मौत पंद्रह साल पहले आम के पेड़ से गिरकर मौत हो चुकी है, जो राजमिस्त्री का काम करते थे।

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज में रेस्टोरेंट के बाहर हुई मारपीट मामले में सपा के पूर्व विधायक के पुत्र समेत चार नामजद, 25 अज्ञात पर भी मुकदमा दर्ज

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज में इंटर की छात्रा की संदिग्ध मौत, अंतिम संस्कार को स्वजन रात में शव ले गए गंगा घाट, पुलिस ने कब्जे में लिया