Pratapgarh Road Accident : सड़क हादसे में घायल दूसरे युवक ने भी तोड़ा दम, एक की हालत बनी है नाजुक

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। भीषण सड़क हादसे में घायल अजगरा के बाइक सवार दूसरे युवक की भी मौत हो गई, जबकि एक जीवन-मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। इधर गुरुवार को एक ही गांव में दो शव लाए जाने पर स्वजन में करुण क्रंदन मच गया, ग्रामीणों की भी आंखें नम थीं। यह हादसा बुधवार देर रात मोहनगंज मादूपुर के पास हुआ था।

निमंत्रण से लौटते समय कार ने बाइक में मारी थी टक्कर लीलापुर के अजगरा बाजार निवासी 25 वर्षीय सुनील कुमार गुप्ता पुत्र अशोक कुमार अपने दो हमउम्र साथियों संजय वर्मा और कुंदन वर्मा अजगरा को बाइक पर लेकर भुवालपुर एक निमंत्रण में गया था। वहां से लौटते समय रात करीब 9:45 बजे पीछे से कार सवार ने टक्कर मार दी थी। तेज धक्के से तीनों हाईवे पर गिर गए और कुछ दूर तक घिसट गए। सुनील को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बाकी दोनों का इलाज किया जा रहा था।

तीन बहनों में एक ही भाई था सुनील गुरुवार दोपहर संजय वर्मा ने भी दम तोड़ दिया। शव लाए जाने पर अजगरा बाजार में लोगों की भीड़ जुट गई। सुनील कुमार गुप्ता के पिता की दो आटा चक्की है, जिसे वह स्वयं संचालित करता था। आमदनी और बढ़ाने और खर्च कम करने के लिए सौर उर्जा छत पर लगाने का कार्य अभी हाल ही में शुरू किया था। वह माता-पिता का इकलौता था, जबकि तीन बहनों में एक बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। दो छोटी बहनें हैं, जिनकी शादी नही हुई है। मां श्यामा देवी इकलौते बेटे की मौत से अचेतावस्था में चली गई है।