    फरारी में लोकेशन बदलता रहा मासूम बालिका से दुष्कर्म का आरोपित, प्रतापगढ़ पुलिस की गिरफ्त में आया, अस्पताल से फरार हो गया था

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 07:11 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में एक मासूम बालिका से दुष्कर्म का आरोपित जावेद उर्फ चांद बाबू पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। मुठभेड़ में घायल होने के बाद वह अस्पताल में भ ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतापगढ़ पुलिस की गिरफ्त में दुष्कर्म का आरोपित (बीच में नीले स्वेटर में)। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। पुलिस की हिरासत से फरार होने के बाद दुष्कर्म आरोपित जावेद उर्फ चांद बाबू रिश्तेदारों और परिचितों के घर भी छिपने का प्रयास करता रहा, लेकिन नाकाम रहा। वह पांच दिनों तक लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा। इस दौरान लखनऊ तक गया लेकिन कहीं पर भी बहुत देर तक नहीं रुकता था। मशक्कत के बाद वह पुलिस के हत्थे चढ़ा।

    सात साल की मासूम से दुष्कर्म का आरोपित था

    20 दिसंबर की शाम उड़ैयाडीह कोतवाली पट्टी निवासी 28 वर्षीय जावेद ने सात साल की मासूम बच्ची को बाग में ले जाकर दुष्कर्म किया था। घटना को लेकर आक्रोश फैल गया था और आरोपित पर कार्रवाई की मांग को लेकर बाजार बंद कर व्यापारियों और आसपास के लोगों ने अगले दिन प्रदर्शन किया था।

    पुलिस मुठभेड़ में लगी थी गोली 

    इसके बाद पुलिस ने दो दिन बाद उसे मुठभेड़ में पकड़ा था। बाएं पैर में पुलिस की गोली लगने से घायल होने पर उसे रात में ही राजा प्रताप बहादुर अस्पताल लाया गया था। यहां पर उप निरीक्षक केशव प्रसाद सहित चार पुलिस कर्मियों की ड्यूटी उसकी निगरानी में लगाई गई थी। हिरासत में रहने के दौरान वह पुलिस को चकमा देकर 24 दिसंबर सुबह भाग गया था।

    गिरफ्तारी को कई जिलों में भटकी पुलिस टीम 

    एसपी दीपक भूकर ने उसे पकड़ने के लिए स्पेशल टीम प्रभारी अर्जुन सिंह यादव व इंस्पेक्टर इबरार अहमद को विशेष जिम्मेदारी सौंपी थी। सर्विलांस व स्वाट को भी निर्देश दिए थे। स्पेशल टीम दौड़ती रही। प्रतापगढ़, सुलतानपुर, अमेठी, जौनपुर, वाराणसी के साथ लखनऊ तक उसके इनपुट मिलने पर टीम गई।

    आजाद नगर मैदान के पास से पकड़ाया 

    पकड़े जाने के बाद पूछताछ में पता चला कि वह अपनी चोट को छिपाए रहता था। जरूरत पड़ने पर हादसे में घायल होने की बात बताकर मदद मांगता था। वह सोचा कि पुलिस दूसरे जिले में उसे खोज रही है तो अपने शहर चले। वह आजाद नगर मैदान के पास पकड़ा गया।

    मांगकर भरता रहा पेट

    किसी से पैसे, किसी से खाना-पानी मांगकर पेट भरता था। इस दौरान उसने अपनी चोट का इलाज नहीं कराया। फरार आरोपित को गिरफ्तार करने पर इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह प्रभारी स्पेशल टीम, निरीक्षक मो. इबरार अंसारी, उपनिरीक्षक लक्ष्मीकांत सेंगर, सिपाही बृजेश सिंह, सुनील यादव, वीरेंद्र यादव, संजय सिंह की एसपी ने सराहना की।

    छह जिले...ढाई सौ फुटेज में माथापच्ची

    आरोपित जावेद की तलाश में पुलिस ने छह जिलों में खाक छानी। आरोपित पहले सुलतानपुर, फिर जौनपुर, भदोही व वहां से वापस लंभुआ आया। कुछ देर रुकने के बाद लखनऊ चला गया। पुलिस ने स्टेशन, बस अड्डे, चौराहे, होटल, अस्पताल के ढाई सौ से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तब जाकर वह मिल सका। उस पर पुलिस पर गोली चलाने का एक और केस नगर कोतवाली में दर्ज किया गया है।

    क्या बोले एसपी

    एसपी दीपक भूकर का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टालरेंस नीति के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने का कोई प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

