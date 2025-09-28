लाइनमैन को करंट से बचाएगा हेलमेट का सेफ्टी डिवाइस, पोल-लाइन में करंट का 8 फिट दूर से ही मिलेगा संकेत, बच जाएगी जान
प्रतापगढ़ में लाइनमैनों की सुरक्षा के लिए नई पहल की गई है। अब उन्हें ऐसे हेलमेट दिए गए हैं जिनमें लगी डिवाइस बिजली के प्रवाह का संकेत पहले ही दे देगा। इससे करंट लगने से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी। पिछले दो सालों में कई लाइनमैन अपनी जान गंवा चुके हैं इसलिए यह कदम महत्वपूर्ण है।
संसू, जागरण, प्रतापगढ़। लाइनमैन को उनके हेलमेट का सेफ्टी डिवाइस उन्हें करंट से झुलसने से बचाएगी। यदि पोल, एलटी व एचटी लाइन में बिजली का प्रवाह रहेगा, तो यह डिवाइस उन्हें इसका संकेत देगा। दरअसल, इस बार लाइनमैन काे जो सेफ्टी किट दी गई है। इसमें मिले हेलमेट में लगा डिवाइस सेंसर युक्त है। विभागीय अधिकारियों ने सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट लगाने का निर्देश दिया है।
जिले में चार विद्युत वितरण पारेषण खंड है। सदर, कुंडा, रानीगंज व लालगंज। इनके परिक्षेत्र मेें कुल 67 विद्युत उपकेंद्र है। करीब पांच लाख 80 हजार उपभोक्ता है। शहर में 24 घंटे व गांव में 18 घंटे का रोस्टर है। बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आउटसोर्स कंपनी के द्वारा जिले में 900 लाइनमैन व सहायकों की विद्युत उपकेंद्र पर तैनाती है। इसमें एसएसओ भी हैं।
यह भी पढ़ें- सरकारी गोशालाओं में पशु पोषण पर ध्यान नहीं, मात्र 60 किग्रा साइलेज से माह भर में 98 मवेशियों का भर रहे पेट
शिफ्ट के अनुसार उपकेंद्र पर इनकी 24 घंटे सेवा ली जाती है। ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिल सके। आए दिन बिजली की खामी दूर करते समय करंट से झुलस कर लाइनमैन व सहायकों की मौत की घटनाएं सुनने को मिलती है। दो साल के भीतर एक दर्जन से अधिक लाइनमैन की मौत हो चुकी है। कभी शटडाउन लेने में लापरवाही तो कभी अन्य कारणों से घटनाएं हुई।
एलटी व एचटी लाइन बनाते समय वह करंट की चपेट में आ जाते हैं। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है। अब इस पर रोक लगेगी। इस बार जो सेफ्टी किट उन्हें दी गई है, उसमें हेलमेट में सेफ्टी डिवाइस लगा है। इसमें सेंसर लगा है। जो आठ फिट दूर से ही बिजली होने का संकेत देने लगेगा।
यह भी पढ़ें- Prayagraj News : घर से कूड़ा उठाने टीम नहीं आ रही है तो हेल्पलाइन नंबर पर करें शिकायत, कुछ ही देर में पहुंचेगी टीम, करेगी समाधान
तार या पोल के पास पहुंचने पर इसकी जानकारी हो जाएगी। इससे लाइनमैन व सहायक सजग हो जाएंगे। इससे हादसे पर रोक लगेगी। सदर एक्सईएन रामाश्रय चौरसिया ने बताया कि हेलमेट में लगी डिवाइस को आन करके ही लाइनमैन में अपना कार्य करें। सुरक्षा अति आवश्यक है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।