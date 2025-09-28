लाइनमैन को करंट से बचाएगा हेलमेट का सेफ्टी डिवाइस, पोल-लाइन में करंट का 8 फिट दूर से ही मिलेगा संकेत, बच जाएगी जान

प्रतापगढ़ में लाइनमैनों की सुरक्षा के लिए नई पहल की गई है। अब उन्हें ऐसे हेलमेट दिए गए हैं जिनमें लगी डिवाइस बिजली के प्रवाह का संकेत पहले ही दे देगा। इससे करंट लगने से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी। पिछले दो सालों में कई लाइनमैन अपनी जान गंवा चुके हैं इसलिए यह कदम महत्वपूर्ण है।

संसू, जागरण, प्रतापगढ़। लाइनमैन को उनके हेलमेट का सेफ्टी डिवाइस उन्हें करंट से झुलसने से बचाएगी। यदि पोल, एलटी व एचटी लाइन में बिजली का प्रवाह रहेगा, तो यह डिवाइस उन्हें इसका संकेत देगा। दरअसल, इस बार लाइनमैन काे जो सेफ्टी किट दी गई है। इसमें मिले हेलमेट में लगा डिवाइस सेंसर युक्त है। विभागीय अधिकारियों ने सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट लगाने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले में चार विद्युत वितरण पारेषण खंड है। सदर, कुंडा, रानीगंज व लालगंज। इनके परिक्षेत्र मेें कुल 67 विद्युत उपकेंद्र है। करीब पांच लाख 80 हजार उपभोक्ता है। शहर में 24 घंटे व गांव में 18 घंटे का रोस्टर है। बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आउटसोर्स कंपनी के द्वारा जिले में 900 लाइनमैन व सहायकों की विद्युत उपकेंद्र पर तैनाती है। इसमें एसएसओ भी हैं।