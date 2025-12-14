प्रतापगढ़ में तीन दिनों से गायब अधेड़ झाड़ियों के बीच कराहते मिले, इलाज के दौरान मौत, स्वजन ने हत्या का लगाया आरोप

संसू, जागरण, हीरागंज (प्रतापगढ़)। महेशगंज के बहोरिकपुर गांव निवासी 58 वर्षीय चंद्रपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह नौ दिसंबर की सुबह खेत की ओर जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। स्वजनों ने काफी खोजबीन की, मगर उनका कोई पता नहीं चल सका।

तीन दिन बाद चंद्रपाल अपने खेत के पास झाड़ियों में गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े मिले। स्वजन उन्हें इलाज के लिए कुंडा स्थित निजी अस्पताल ले गए। वहां करीब 24 घंटे बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर महेशगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

चंद्रपाल के बेटे संदीप पाल ने नामजद तहरीर थाने में दी। आरोप लगाया कि उनके पिता का अपहरण कर पट्टीदारों ने मारपीट की और घायल अवस्था में छोड़ फरार हो गए। इससे उनकी मौत हो गई। स्वजनों का कहना है कि मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।