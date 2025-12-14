प्रतापगढ़ में तीन दिनों से गायब अधेड़ झाड़ियों के बीच कराहते मिले, इलाज के दौरान मौत, स्वजन ने हत्या का लगाया आरोप
प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना क्षेत्र में 58 वर्षीय चंद्रपाल संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। वह 9 दिसंबर को खेत जाने के लिए निकले थे और तीन दिन बाद झ ...और पढ़ें
संसू, जागरण, हीरागंज (प्रतापगढ़)। महेशगंज के बहोरिकपुर गांव निवासी 58 वर्षीय चंद्रपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह नौ दिसंबर की सुबह खेत की ओर जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। स्वजनों ने काफी खोजबीन की, मगर उनका कोई पता नहीं चल सका।
तीन दिन बाद चंद्रपाल अपने खेत के पास झाड़ियों में गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े मिले। स्वजन उन्हें इलाज के लिए कुंडा स्थित निजी अस्पताल ले गए। वहां करीब 24 घंटे बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर महेशगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
चंद्रपाल के बेटे संदीप पाल ने नामजद तहरीर थाने में दी। आरोप लगाया कि उनके पिता का अपहरण कर पट्टीदारों ने मारपीट की और घायल अवस्था में छोड़ फरार हो गए। इससे उनकी मौत हो गई। स्वजनों का कहना है कि मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया। रविवार को जब शव घर पहुंचा तो स्वजनों में आक्रोश फैल गया। स्वजन कार्रवाई की मांग को लेकर कुंडा-जेठवारा मार्ग स्थित बहोरिकपुर नहर पुल पर रास्जाम करने की बात कहने लगे।
सूचना पर महेशगंज थानाध्यक्ष राधेश्याम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्वजन को समझा-बुझाकर शांत कराया। पुलिस के आश्वासन के बाद स्वजन शांत हुए और अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर गंगा घाट रवाना हुए। इस संबंध में थानाध्यक्ष ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
