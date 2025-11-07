प्रतापगढ़ में खाद व्यापारी के घर लूट की नीयत से घुसे असलहाधारी नकाबपोश बदमाश, महिला ने ऐसा क्या किया कि उन्हें भागना पड़ा

संसू, जागरण, कुंडा (प्रतापगढ़)। कुंडा कोतवाली क्षेत्र में इन दिनों बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं रखा रह गया है। शुक्रवार दोपहर दो बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने खाद विक्रेता के घर अकेली महिला को देख घर में घुस गए। तमंचा सटाकर लूट का प्रयास किया। हालांकि महिला ने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचाया तो बदमाश मौके से भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

कुंडा के पुरानी बाजार की घटना कुंडा कोतवाली के नगर पंचायत कुंडा पुरानी बाजार निवासी शिवकुमार पुत्र मुन्नू लाल की कमरिया गंज में खाद की दुकान है। शुक्रवार दोपहर घर पर शिव कुमार की पत्नी अनीता देवी अकेली थीं। इसी बीच दो बाइक पर सवार चार बदमाश उनके घर पहुंचे। दो बदमाशों ने हेलमेट पहना था, जबकि दो ने नकाब लगाया था।

व्यापारी की पत्नी ने दिखाई हिम्मत, भागे बदमाश व्यापारी की पत्नी अनीता देवी जब तक कुछ समझ पातीं, तीन बदमाश घर में घुस गए और उन्हें तमंचा सटा दिया। इसके बाद लूटपाट का प्रयास करने लगे। इस बीच अनीता ने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया। मामला दिन का होने के कारण जब लोग दौड़े तो बदमाश मौके से बाइक लेकर भाग निकले।

बदमाशों का बैग छूटा, बेहोश करने का इंजेक्शन था भागने के दौरान बदमाशों का एक बैग घर में ही छूट गया। इसमें पट्टी, दवा, बेहोश करने वाला इंजेक्शन समेत अन्य उपकरण पाए गए। यह पूरा घटनाक्रम आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसमें बदमाश घर से निकलकर भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।