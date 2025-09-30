प्रतापगढ़ में फिर मिली MD, 116 ग्राम स्मैक भी बरामद, रायबरेली का तस्कर गिरफ्तार, साथी फरार,

प्रतापगढ़ जिले के लीलापुर में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर 25 ग्राम एमडी ड्रग्स और 116 ग्राम स्मैक बरामद की। रायबरेली निवासी राजेश सिंह उर्फ रोहित नामक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार बरामद स्मैक की कीमत लगभग आठ लाख रुपये और एमडी की कीमत लगभग 25 लाख रुपये है। उसका साथी अनिल सिंह फरार हो गया।

संसू, जागरण, लीलापुर (प्रतापगढ़)। जिले में हाल ही में बड़ी मात्रा में मेथाफेटांमाइन ड्रग्स (एमडी)पकड़े जाने के बाद पुलिस ने तस्करों पर शिकंजा और कसा तो बरामदगी का सिलसिला चल पड़ा। पट्टी के बाद अब लीलापुर में पुलिस ने 25 ग्राम एमडी मंगलवार को बरामद करके रायबरेली के एक तस्कर को पकड़ा।

