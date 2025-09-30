Language
    प्रतापगढ़ में फिर मिली MD, 116 ग्राम स्मैक भी बरामद, रायबरेली का तस्कर गिरफ्तार, साथी फरार,

    By ramesh yadav Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 08:29 PM (IST)

    प्रतापगढ़ जिले के लीलापुर में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर 25 ग्राम एमडी ड्रग्स और 116 ग्राम स्मैक बरामद की। रायबरेली निवासी राजेश सिंह उर्फ रोहित नामक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार बरामद स्मैक की कीमत लगभग आठ लाख रुपये और एमडी की कीमत लगभग 25 लाख रुपये है। उसका साथी अनिल सिंह फरार हो गया।

    प्रतापगढ़ में लीलापुर पुलिस की गिरफ्त में स्मैक व एमडी तस्करी का आरोपित। जागरण

    संसू, जागरण, लीलापुर (प्रतापगढ़)। जिले में हाल ही में बड़ी मात्रा में मेथाफेटांमाइन ड्रग्स (एमडी)पकड़े जाने के बाद पुलिस ने तस्करों पर शिकंजा और कसा तो बरामदगी का सिलसिला चल पड़ा। पट्टी के बाद अब लीलापुर में पुलिस ने 25 ग्राम एमडी मंगलवार को बरामद करके रायबरेली के एक तस्कर को पकड़ा।

    रायबरेली का रहने वाला है ड्रग्स तस्कर

    प्रभारी निरीक्षक मनोज पांडेय मंगलवार को पुलिस बल के साथ गश्त पर थे। इसी पतुलकी तिराहे के पास से राजेश सिंह उर्फ रोहित पुत्र गिरजा शंकर सिंह निवासी अजमतुलागंज हरिचंदपुर रायबरेली को गिरफ्तार किया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार युवक के पास से 116 ग्राम अवैध स्मैक, 25 ग्राम एमडी, बाइक व चार की-पैड मोबाइल की बरामदगी की गई है।

    बरामद स्मैक की कीमत आठ लाख व एमडी की 25 लाख है

    बरामद स्मैक की कीमत लगभग आठ लाख रुपये और एमडी की कीमत लगभग 25 लाख रुपये है। फरार युवक की पहचान अनिल सिंह पुत्र रामलौट सिंह बैजलपुर अंतू के रूप में हुई है। पूछताछ में गिरफ्तार युवक ने बताया कि उसके पास जो बैग था, उसमें स्मैक और एमडी नशीला पदार्थ था।

    सीओ बोले- रैकेट का लगाया जा रहा पता

    वह और उसका साथी इसे बेचकर अपनी आजीविका कमाते हैं। युवक ने बताया कि यह नशीला पदार्थ अनिल सिंह लाता है, जबकि उसके और उसके साथी के बीच पैसे और मुनाफा बराबर-बराबर बांटा जाता है। सीओ आशुतोष मिश्रा का कहना है कि रैकेट का पता लगाया जा रहा है।