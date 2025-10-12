प्रतापगढ़ में दिव्यांग युवती से हैवानियत, बाग में ले जाकर युवक ने किया दुष्कर्म, केस दर्ज, आरोपित फरार

संसू,जागरण, दीवानगंज (प्रतापगढ़)। जिले के कंधई थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मशार करने वाली घटना हुई। एक गांव में 26 वर्षीय दिव्यांग युवती के साथ युवक ने दुष्कर्म किया। उसे घर से दूर बाग में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया।

वारदात के बाद आरोपित फरार, पुलिस कर रही तलाश दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित फरार हो गया है। इस मामले में पीड़ित युवती के पिता की तहरीर पर कंधई पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

पिता निमंत्रण में गए थे, घर पर अकेली थी युवती गांव का एक व्यक्ति अपनी दिव्यांग पुत्री को घर के दालान में छोड़कर शनिवार शाम एक निमंत्रण में गया था। युवती को अकेली देखकर रात लगभग साढ़े नौ बजे पड़ोस गांव का एक युवक वहां पहुंचा। इसके बाद दिव्यांग युवती को उठाकर घर के पीछे एक बाग में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

पुलिस ने उपचार एवं मेडिकल के लिए भेजा अस्पताल रात लगभग 10 बजे जब दिव्यांग युवती का पिता निमंत्रण से घर पहुंचा तो पुत्री के साथ दुष्कर्म की जानकारी हुई। सूचना पर मौके पर पहुंची कंधई थाने की पुलिस ने दिव्यांग युवती को उपचार एवं मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा। इसके बाद जांच-पड़ताल शुरू की।