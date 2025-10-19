प्रतापगढ़ में धान के खेत में घुसा मगरमच्छ, रात भर ग्रामीणों में दहशत, सुबह वन विभाग की टीम ने पकड़कर गंगा नदी में छोड़ा

संसू, जागरण, परियावां (प्रतापगढ़)। प्रतापगढ़ की नहर में पहले घड़ियाल और अब खेत में मगरमच्छ मिलने से लोगों में दहशत का माहौल है। घड़ियाल को ग्रामीणों ने पकड़कर वन विभाग के हवाले किया था। वहीं लालगंज के आबादी वाले क्षेत्र में धान के खेत में मगरमच्छ को देख खलबली मच गई। लोग भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। बाद में वन विभाग की टीम ले उसे पकड़कर गंगा में छोड़ा।

लालगंज के भोजपुर दुल्लापुर गांव में दिखा मगरमच्छ लालगंज के भोजपुर दुल्लापुर गांव में शनिवार देर शाम एक मगरमच्छ खेत में दिखा। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना लालगंज वन क्षेत्राधिकारी एसपी मिश्रा को दी। सूचना मिलने पर वे टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की सहायता से देर रात अभियान चलाया गया, लेकिन अंधेरा अधिक होने के कारण मगरमच्छ को पकड़ना मुश्किल हो गया।

रात भर दहशत, सुबह वन विभाग टीम ने पकड़ा इसके बाद वन विभाग की टीम चली गई। सारी रात ग्रामीणों ने दहशत में गुजारी। रविवार भोर में टीम ने फिर से अभियान शुरू किया और कुछ घंटों की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया। वन विभाग की टीम ने पकड़े गए मगरमच्छ का मेडिकल परीक्षण कराया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह पूरी तरह स्वस्थ है। इसके बाद विभागीय वाहन से उसे सुरक्षित रूप से कालाकांकर क्षेत्र में स्थित गंगा नदी में छोड़ा गया।